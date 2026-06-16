Nothing Ear 3: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Kleine Info an alle Besitzer der Nothing Ear 3: Für die In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Nothing hat das Unternehmen ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.69 (zuvor 1.0.1.68) steht ab sofort zum Herunterladen in der Verwaltungs-App Nothing X bereit.

In den Release Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass „einige Fehler behoben“ wurden. Es ist besonders für Fans, die die Release Notes sehr gerne lesen, immer schade, dass keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

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