Firmware und Updates

Nothing Ear 3: Neues Firmware-Update veröffentlicht

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Kleine Info an alle Besitzer der Nothing Ear 3: Für die In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Nothing hat das Unternehmen ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.69 (zuvor 1.0.1.68) steht ab sofort zum Herunterladen in der Verwaltungs-App Nothing X bereit.

In den Release Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass „einige Fehler behoben“ wurden. Es ist besonders für Fans, die die Release Notes sehr gerne lesen, immer schade, dass keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

Nothing Headphone (a): Neues Firmware-Update veröffentlicht

In den letzten Tagen hat das Unternehmen Nothing zahlreiche Firmware-Updates in Form von Nothing OS 4.1 für verschiedene Smartphone-Modelle veröffentlicht.…

29. April 2026 | Jetzt lesen →

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