Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen und neue KI-Tools

Das Unternehmen Nothing stellt Nothing OS 5.0 mit mehr als 80 Neuerungen und Android 17 als technischer Basis vor.

Das Update überarbeitet Design, Homescreen, Statusleiste, Kamera und Galerie. Ein adaptives Farbsystem übernimmt Farben des Hintergrundbilds für Icons und Widgets. Hinzu kommen neue Sperrbildschirm-Zifferblätter und die Geist-Schriftart.

Nothing OS 5.0 erweitert KI, Personalisierung und Performance

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Essential Voice mit Echtzeit-Transkription

Essential Space mit Smart Collections und MCP-Unterstützung

Essential Apps Builder für KI-Apps ohne Programmierung

neue Widgets wie Collector und Away Time

getrennte Bereiche für Benachrichtigungen und Quick Settings

Nothing verspricht zudem schnellere Touch-Reaktionen, eine bessere Speicherverwaltung und häufig genutzte Apps, die dank On-Device-Intelligenz schneller bereitstehen sollen. Eine nächtliche Optimierung soll die Leistung langfristig stabil halten.

Android 17 bringt außerdem Datenschutzanzeigen für Kamera, Mikrofon und Standort sowie ein erweitertes Quick Share. Dateien sollen sich per QR-Code auch mit iPhones austauschen lassen.

Die Open Beta startet am 26. August 2026 um 12:00 Uhr MESZ zunächst für das Phone (3). Weitere Modelle sollen folgen (siehe Bild). Ich finde vor allem interessant, dass Nothing sein System immer stärker mit eigenen Funktionen vom Android-Standard abgrenzt. Entscheidend wird nun sein, wie stabil die vielen Neuerungen im Alltag funktionieren.

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