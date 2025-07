Nothing Phone 3: Beta-Test für Nothing OS 4.0 (Android 16) startet bald

Parallel zur Ankündigung des Nothing Phone 3 hatte das Unternehmen Nothing bekanntgegeben, dass die nächste Hauptversion von Nothing OS mit der Versionsnummer 4.0 auf Basis von Android 16 bis Ende September veröffentlicht werden soll. Im offiziellen Nothing-Forum nennt man nun erste Details dazu, die sich um ein Beta-Testprogramm drehen.

So sucht das Unternehmen inzwischen freiwillige Personen, die die Vorabversion im Rahmen eines geschlossenen Beta-Tests ausgiebig testen können. Nothing nennt dazu Informationen wie ein neues „robustes Design-System“ und „eine Basis für zukünftige, konstante UI-Entwicklung“.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind im offiziellen Blogeintrag im Nothing Forum zu finden. Ein offenes Beta-Testprogramm für alle Besitzer eines Nothing Phone 3 ist für September geplant.

Wie bereits berichtet, wird Nothing OS 4.0 früher oder später auch für das Nothing Phone 2, das Nothing Phone 2a, das Nothing Phone 3a/3a Pro, das CMF Phone 1 und das CMF Phone 2 Pro erscheinen. Das neue Nothing Phone 3 wird sehr wahrscheinlich den Anfang des Rollouts machen. Nach und nach werden dann die verschiedenen Smartphone-Modelle folgen.

