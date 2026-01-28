Nothing Phone 4a: Neues Mittelklasse-Smartphone wird bald kommen

Eine baldige offizielle Ankündigung zur vierten A-Generation der Mittelklasse-Modellreihe des Herstellers Nothing scheint sich abzuzeichnen. Die Geräte werden aktuell von der TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority, der Bundesregulierungsbehörde für Telekommunikation der Vereinigten Arabischen Emirate) geprüft und dürfen bald auf den Markt gebracht werden.

Neue A-Generation durchläuft Zulassungsbehörde

Bisher sind keine technischen Daten bekannt. Erwartet werden kann allerdings ein solides Leistungsupdate zu den beiden Modellen Nothing Phone 3a und Nothing Phone 3a Pro, die mit dem Prozessor Snapdragon 7s Gen 3 ausgestattet sind. In Frage käme als Prozessor der direkte Nachfolger Snapdragon 7 Gen 4. Sowohl das Design als auch die Preisgestaltung dürften hingegen für mehr Spannung sorgen.

Designtechnisch war das Nothing Phone 3a grundsolide, beim 3a Pro war der Kamerasensor „ungewöhnlich”. Beide Modelle sind in der Presse aber durchweg gut weggekommen. Beim Flaggschiff Nothing Phone 3 war die Kritik am Design hingegen sehr groß. Insbesondere der Wegfall der Glyph-Funktion wurde kritisiert.

Beim Nothing Phone 3a Lite wurde die Glyph-Funktion teilweise wieder eingeführt, allerdings nicht im gleichen Umfang wie bei den vorherigen Modellen. Die Frage ist, ob Nothing beim Nothing Phone 4a wieder zu bewährter Funktion zurückkehrt oder schlussendlich einen Strich zieht und die Funktion offiziell tot ist.

Preislich kann man sicherlich mit einem gesteigerten Verkaufspreis rechnen. Dies hat Carl Pei bereits Mitte Januar via Kurznachrichtendienst X ausführlich erläutert. Die letzte Generation wurde mit 329/379 Euro für das Nothing Phone 3a je nach Ausstattung beziehungsweise 459 Euro für das Nothing Phone 3a Pro berechnet. Ich vermute, dass das Nothing Phone 4a mehr als 400 Euro kosten wird.