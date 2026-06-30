Nothing Phone 4b: Specs deuten auf ein Mittelklasse-Smartphone hin

Letzte Woche hat uns Nothing einen ersten Blick auf das neue Nothing Phone 4b gewährt, zu den technischen Daten schweigt man jedoch noch. Nun springt der Leaker „Yogesh Brar“ ein und liefert erste Spezifikationen zum neuen Smartphone, das am 7. Juli offiziell vorgestellt wird.

Nach 4a folgt 4b

Das Nothing Phone 4b wird es wohl in drei Farben und zwei Modellausstattungen geben. Als Prozessor wird der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 verbaut sein (4a und 4a Pro besitzen den Snapdragon 7s Gen 4) und es wird insgesamt 8 GB RAM geben. Der einzige Unterschied zwischen den Modellen wird der Speicher mit 128 GB oder 256 GB sein. Ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, eine 50 Megapixel-Kamera und ein 5.400 mAh großer Akku runden das Mittelklasse-Smartphone ab.

Nothing Phone 4b 3 colors, 2 memory options 8/128GB , 8/256GB – 6.7" 120Hz AMOLED

– Snapdragon 6 Gen 4

– 50MP camera

– 5,400mAh battery pic.twitter.com/lEXSADpgRB — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 25, 2026

Alles in allem klingt alles nach einem soliden Smartphone. Interessant sind noch der offizielle Update-Supportzeitraum – ich vermute drei Android OS-Updates und fünf bis sechs Jahre Sicherheitsupdates – und besonders der Preis für das Nothing Phone 4b.

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