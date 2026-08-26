Firmware und Updates

Nothing Phone: August Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht

Giovanni Senioroce
Von
Bildquelle: Nothing

Das Unternehmen Nothing hat für zahlreiche Smartphones aus seinem Hause nun das August-Firmware-Update veröffentlicht. Solltet ihr also Besitzer eines Nothing Phone 2, Nothing Phone 2a, Nothing Phone 3a, Nothing Phone 2a Plus, CMF Phone 1, CMF Phone 2 Pro oder des kürzlich veröffentlichten Nothing Phone 4a sein, lohnt es sich in den Systemeinstellungen nach einem Update zu suchen.

Die Release Notes weichen im Wesentlichen nicht voneinander ab. Es wurden Verbesserungen in Bezug auf die Systemstabilität vorgenommen, die Kamera optimiert und an einigen Stellen kleinere Fehlerbehebungen durchgeführt. Darüber hinaus wurde das August-Sicherheitsupdate einbezogen. Es handelt sich also hierbei um ein generelles Firmware-Update, welches Nothing standardmäßig im zweimonatigen Rhythmus veröffentlicht.

Die nächste Etappe ist das umfassende Update auf Nothing OS 5.0, das auf Android 17 basiert. Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen, neue KI-Tools und eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche mit sich. Der Rollout für das Nothing Phone 3 beginnt Mitte Oktober und bis Mitte Januar sollten alle berechtigten Smartphones bedient werden.

Firmware und Updates · 25. August 2026

Nothing OS 5.0 bringt mehr als 80 Neuerungen und neue KI-Tools

Das Unternehmen Nothing stellt Nothing OS 5.0 mit mehr als 80 Neuerungen und Android 17 als technischer Basis vor. Das… | mehr

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