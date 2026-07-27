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Nothing: Smartphone-Marke bestreitet ihr Ende

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Der Kampf um Marktanteile neben den etablierten Smartphone-Playern ist schwer, aber es gibt immer wieder neue Marken, die es versuchen. Doch der Markt ist nicht mehr so flexibel wie früher, viele bleiben ihrer Marke mittlerweile (länger) treu.

Daher misten einige mittlerweile etwas aus und angeblich möchte man sich auch bald bei Nothing von vielen Märkten trennen, so digit aus Indien. Dies sei eine „Fake News“, so Akis Evangelidis von Nothing, es gibt lediglich eine „Umstrukturierung“.

Diese betrifft „einige Stellen“, die Meldung über Entlassungen stimmt also. Doch man bereitet sich auf eine „neue Phase des Wachstums“ vor, so der Mitgründer der Marke, die er einst mit dem ehemaligen Chef von OnePlus ins Leben gerufen hat.

Es wäre jedenfalls nicht das erste Dementi, welches sich später selbst als „Fake News“ herausstellt und wenn es jemand so bezeichnet, dabei noch das „⚠️“-Emoji und Großbuchstaben nutzt, gleichzeitig aber Teile einer Meldung bestätigt, werde ich immer etwas hellhörig. Wir werden sehen, wie sich Nothing weiter entwickelt.

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