Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte

Es ist üblich, dass zum Start des neuen Schul- und Studienjahres einige Unternehmen spezifische Angebotskampagnen mit der Bezeichnung „Back to School“ starten. Auch dieses Jahr nimmt das noch junge Unternehmen Nothing mit Sitz in London an der Aktion teil und bietet interessierten Käufern reduzierte Smartphones und Audioprodukte an.

Die vom 25. August bis zum 21. September laufende Aktion umfasst das selbsternannte Smartphone-Flaggschiff Nothing Phone 3 sowie die beiden Mittelklasse-Modelle Nothing Phone 3a und Nothing Phone 3a Pro.

Auch bei den Audioprodukten gibt es Rabatte: Die kürzlich veröffentlichten Nothing Headphone 1 sind zum ersten Mal 50 Euro günstiger, die Nothing Ear und Ear (a) runden die Angebote ab.

Phone (3) 12 + 256 GB: 699 EUR (statt 799 EUR) Phone (3a) 8 + 128 GB: 279 EUR (statt 329 EUR)

12 + 256 GB: 329 EUR (statt 379 EUR) Phone (3a) Pro 12 + 256 GB: 409 EUR (statt 459 EUR) Audio-Produkte Headphone (1) – zum ersten Mal reduziert: 249 EUR (statt 299 EUR)

Ear: 99 EUR (statt 129 EUR)

ar (a): 69 EUR (statt 89 EUR)

Mit dem Nothing Student Program können Studenten zudem weitere 5 % Rabatt auf Smartphones und 10 % auf Audio- und Wearable-Produkte sparen. Auf der offiziellen Website sind auch weitere Bundle-Angebote verfügbar.

Die Angebote sind ab sofort verfügbar und können auf der offiziellen Webseite von Nothing sowie über MediaMarktSaturn in Anspruch genommen werden.

