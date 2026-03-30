Devs und Geeks

Nothing veröffentlicht neues Glyph Bar/Matrix Developer-Kit

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| 1 Kommentar
Bildquelle: Nothing

Zeitgleich zur Veröffentlichung der neuen Modelle Nothing Phone 4a und Nothing Phone 4a Pro hat das Unternehmen für Entwickler das entsprechende aktualisierte Developer Kit auf GitHub veröffentlicht. Dieses ermöglicht den Zugriff auf die neue Glyph Bar sowie die bereits vom Nothing Phone 3 bekannte Glyph Matrix.

Mithilfe des Developer Kits wurden in der Vergangenheit bereits einige Glyph-Funktionen entwickelt, darunter ein Pokemon-Fangspiel, eine Wetter-App innerhalb der Glyph Matrix und ein Retro Infinite-Scroller. Dank der neuen Version des Developer Kits können Entwickler ihre Apps nun auch für die neuen Smartphone-Modelle anpassen bzw. neue Apps von Grund auf entwickeln.

Weitere Details zum Developer-Kit sowie die offizielle Dokumentation dazu sind auf der GitHub-Plattform (GlyphMatrix // Glyph) zu finden.


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  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Okay, das Pokemon-Dingens für die Glyph-Matrix hat schon was. Ich liebe solchen „sinnfreien“ Sch***. Jetzt müsste ich mir noch ein Phone 3a Pro zulegen. 😂

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