Nuki Smart Module: Schlüsselloser Zutritt direkt in die Neubautür integriert

Das Unternehmen Nuki bringt mit dem Smart Module eine unsichtbar in Neubautüren integrierte Zutrittslösung auf den Markt.

Der österreichische Smart-Lock-Hersteller Nuki hat in Kooperation mit Rehau Window Solutions das sogenannte Nuki Smart Module vorgestellt. Die Lösung wird direkt in die Tür eingebaut und dauerhaft mit Strom versorgt, sodass laut Unternehmensangaben weder Batteriewechsel noch manuelle Ladevorgänge nötig sind.

Im Unterschied zu herkömmlichen Smart Locks verzichtet das Modul auf sichtbare Hardware und lässt das Türdesign laut Hersteller unangetastet.

Es wird an elektromechanischen Schlössern eingesetzt und unterstützt den Matter-Standard, der die Einbindung in Systeme von Apple, Google, Amazon und Samsung SmartThings ermöglicht. Optional kann das System um ein Keypad mit Code-, Fingerabdruck- oder NFC-Funktion erweitert werden.

Marktstart und Vertrieb des Nuki Smart Module ab Q4 2026

Der Verkaufsstart ist laut Unternehmensangaben für das vierte Quartal 2026 geplant. Das Modul soll europaweit über Türenhersteller als Komplettlösung sowie einzeln bei zertifizierten Nuki Pro Partnern und im Nuki Online-Shop erhältlich sein. Einen ersten öffentlichen Einblick bietet die Fachmesse Fensterbau Frontale in Nürnberg vom 24. bis 27. März 2026.

In Kürze wird Nuki auch das Keypad 2 NFC offiziell vorstellen. Das kann dann endlich Aliro. Das ist ein offener Standard für digitale Schlüssel. Er ermöglicht die geräte- und herstellerübergreifende Nutzung von Zugangsdaten, etwa zwischen iPhone, Android und verschiedenen Schlosssystemen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.