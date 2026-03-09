Smart Home

Nuki Smart Module: Schlüsselloser Zutritt direkt in die Neubautür integriert

Autor-Bild
Von
Google News
|

Das Unternehmen Nuki bringt mit dem Smart Module eine unsichtbar in Neubautüren integrierte Zutrittslösung auf den Markt.

Der österreichische Smart-Lock-Hersteller Nuki hat in Kooperation mit Rehau Window Solutions das sogenannte Nuki Smart Module vorgestellt. Die Lösung wird direkt in die Tür eingebaut und dauerhaft mit Strom versorgt, sodass laut Unternehmensangaben weder Batteriewechsel noch manuelle Ladevorgänge nötig sind.

Im Unterschied zu herkömmlichen Smart Locks verzichtet das Modul auf sichtbare Hardware und lässt das Türdesign laut Hersteller unangetastet.

Es wird an elektromechanischen Schlössern eingesetzt und unterstützt den Matter-Standard, der die Einbindung in Systeme von Apple, Google, Amazon und Samsung SmartThings ermöglicht. Optional kann das System um ein Keypad mit Code-, Fingerabdruck- oder NFC-Funktion erweitert werden.

Marktstart und Vertrieb des Nuki Smart Module ab Q4 2026

Der Verkaufsstart ist laut Unternehmensangaben für das vierte Quartal 2026 geplant. Das Modul soll europaweit über Türenhersteller als Komplettlösung sowie einzeln bei zertifizierten Nuki Pro Partnern und im Nuki Online-Shop erhältlich sein. Einen ersten öffentlichen Einblick bietet die Fachmesse Fensterbau Frontale in Nürnberg vom 24. bis 27. März 2026.

In Kürze wird Nuki auch das Keypad 2 NFC offiziell vorstellen. Das kann dann endlich Aliro. Das ist ein offener Standard für digitale Schlüssel. Er ermöglicht die geräte- und herstellerübergreifende Nutzung von Zugangsdaten, etwa zwischen iPhone, Android und verschiedenen Schlosssystemen.

IKEA GRILLPLATS: Matter-Steckdose mit detaillierter Energiemessung im Überblick

Die neue IKEA-Steckdose GRILLPLATS liefert laut einem Home-Assistant-Screenshot elf detaillierte Messwerte zur Energieüberwachung. IKEA hat mit der GRILLPLATS eine smarte…

9. März 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Nuki Smart Module: Schlüsselloser Zutritt direkt in die Neubautür integriert
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen zeigt bald den ganz neuen VW ID.3
in Mobilität
Elektroauto gescheitert? Porsche Taycan könnte eingestellt werden
in Mobilität
FRITZ! zeigt neues Heizkörperthermostat und FRITZ!Box Matter-Integration
in Smart Home
mobilfunk.de bündelt Allnet-Flats mit 30 und 100 GB Datenvolumen
in Tarife
Happy Sim
Happy SIM: 60-GB-Tarif ohne Anschlusspreis im Telefónica-Netz
in Tarife
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG2 kommt: Günstiges Elektroauto steht im Sommer an
in Mobilität
Sony testet neue Preisgestaltung im PlayStation Store
in Gaming
IKEA GRILLPLATS: Matter-Steckdose mit detaillierter Energiemessung im Überblick
in Smart Home
Mehr alt statt ganz neu: Apple baut Portfolio deutlich stärker aus
in News
Tesla Model 3 2021 Reifen
Elektroautos lösen das Feinstaub-Problem nicht – Forscher messen gefährlichen Reifenabrieb
in Mobilität