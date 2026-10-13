Gaming

„Nutzt mehr KI“: Epic verschiebt neues Spiel

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar

Epic hat ein neues und bisher unangekündigtes Spiel mit Disney verschoben, so Jason Schreier von Bloomberg, denn man liegt hinter dem Zeitplan. Tim Sweeney hat die Entwickler dazu aufgefordert, dass sie doch bitte mehr KI nutzen sollen.

Man will „keinen handgeschriebenen Code mehr sehen“ und die Produktion wird auf „AI First“ umgestellt. Der Chef von Epic hat die Meldung nicht direkt bestätigt, sich aber zum Vorwurf geäußert. Es stimmt, soll aber keine Arbeitsplätze kosten.

Viele Unternehmen stellen derzeit auf KI um, damit sie Kosten beim Personal und Zeit sparen können, Epic will mit der gleichen Arbeitskraft und KI mehr erreichen, so Tim Sweeney. Epic will also „MEHR und BESSERE“ Spiele dank KI entwickeln.

KI ist in der Branche jedenfalls ein großes Thema, denn viele Studios arbeiten mit KI, weil es gewisse Abläufe optimiert, aber viele kritisieren den Einsatz von zu viel KI im kreativen Bereich auch. Bei guten Spielen wie denen von Rockstar ist KI derzeit noch zu schlecht, bei anspruchslosen Spielen wie Fortnite passt das schon eher.

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  1. Koreh 💎
    sagt am

    was ist denn bitte ein anspruchsvolles spiel? :D
    als fortnitespieler der insbesondere GTA4 und 5 und auch den hype um 6 unendlich langweilig findet, fühle ich mich etwas beleidigt!
    immerhin erneuert sich fortnite quasi alle 3 monate. das kann man sonst eher selten von spielen sagen.

    Antworten

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