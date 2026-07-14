Das langsame Ende des Nvidia Shield TV

Der Nvidia Shield TV war und ist bis heute eine beliebte Plattform mit Android TV für Streaming daheim, was vor allem daran liegt, dass diese sehr gut mit neuen Updates gepflegt wird. Dies ändert sich auch nicht, dafür aber das Portfolio.

Einigen ist aufgefallen, dass die Basisversion, also der normale Nvidia Shield TV, mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Komplett eingestellt wurde dieser noch nicht, so ein offizielles Statement, es ist allerdings unklar, ob er wieder zurückkommt.

Das SHIELD TV-Basismodell ist aufgrund der hohen Nachfrage weitgehend ausverkauft. Derzeit liegen uns keine neuen Informationen zur künftigen Verfügbarkeit vor. SHIELD TV Pro ist weiterhin erhältlich, und die SHIELD-Plattform wird seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich mit Updates unterstützt.

Nvidia hat den Fokus aktuell also auf die etwas teurere Pro-Version gelegt und ich gehe davon aus, dass das auch mit der Speicherkrise zu tun hat, denn die normale Version rechnet sich wohl nicht mehr und man möchte den Preis nicht anheben.

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