Unterhaltung

Das langsame Ende des Nvidia Shield TV

Autor-Bild
Von
|

Der Nvidia Shield TV war und ist bis heute eine beliebte Plattform mit Android TV für Streaming daheim, was vor allem daran liegt, dass diese sehr gut mit neuen Updates gepflegt wird. Dies ändert sich auch nicht, dafür aber das Portfolio.

Einigen ist aufgefallen, dass die Basisversion, also der normale Nvidia Shield TV, mittlerweile nicht mehr erhältlich ist. Komplett eingestellt wurde dieser noch nicht, so ein offizielles Statement, es ist allerdings unklar, ob er wieder zurückkommt.

Das SHIELD TV-Basismodell ist aufgrund der hohen Nachfrage weitgehend ausverkauft. Derzeit liegen uns keine neuen Informationen zur künftigen Verfügbarkeit vor. SHIELD TV Pro ist weiterhin erhältlich, und die SHIELD-Plattform wird seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich mit Updates unterstützt.

Nvidia hat den Fokus aktuell also auf die etwas teurere Pro-Version gelegt und ich gehe davon aus, dass das auch mit der Speicherkrise zu tun hat, denn die normale Version rechnet sich wohl nicht mehr und man möchte den Preis nicht anheben.

Nintendo Switch 2 Neu Header

Nintendo Switch 2 mit OLED-Display könnte Ende 2027 kommen

Nintendo wiederholt mit der Switch 2 das Muster der Switch 1, die mittlerweile die erfolgreichste Konsole von Nintendo ist, das…

14. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Das langsame Ende des Nvidia Shield TV
Weitere Neuigkeiten
Nintendo Switch 2 Neu Header
Nintendo Switch 2 mit OLED-Display könnte Ende 2027 kommen
in Gaming
Apple iOS 27 geht nächsten Schritt: Die Public Beta ist da
in Firmware und Updates
Black Flag: Das neue Assassin’s Creed startet sehr gut
in Gaming
Das Ende von OnePlus in Deutschland ist da
in Smartphones
Audi Sq6 Sportback E Tron
Elektrisch und als Vebrenner: Audi streicht wohl zwei Sportback-Modelle
in Mobilität
Das Ende des Taycan: Porsche könnte sein erstes E-Autos einstellen
in Mobilität
Schock bei Cupra: Neues Elektroauto steht bereits vor dem Aus
in Mobilität
Kommentar: Intel Arc G3 und Gaming-Handhelds – Das Imperium schlägt zurück
in Kommentar
Dieser „elektrische 911er“ ist nicht von Porsche
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Release Radar: Spotify bessert bei der beliebtesten Playlist nach
in Dienste