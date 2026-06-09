Tarife

Vodafone-Unlimited zum Kampfpreis: Dieser Tarif fällt wieder auf 14,99 Euro

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KI

Das Mobilfunkunternehmen freenet bietet seinen Tarif Unlimited Advanced im Vodafone-Netz b heute wieder für 14,99 Euro pro Monat an.

Das Angebot umfasst den Tarif freenet Unlimited Advanced mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Enthalten sind eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie unbegrenztes Datenvolumen. Die maximale Geschwindigkeit im 5G-Netz liegt bei 50 Mbit/s. Ein Anschlusspreis fällt laut freenet nicht an.

freenet Unlimited Advanced mit unbegrenztem Datenvolumen

Nach Angaben von freenet kann der Vertragsbeginn flexibel festgelegt werden. Kunden haben die Möglichkeit, den Starttermin bis spätestens zum 30. Juni 2026 zu wählen. Zudem ist eine Rufnummernmitnahme von anderen Anbietern und Netzen kostenlos möglich.

Die wichtigsten Tarifdetails:

  • 24 Monate Laufzeit
  • Unbegrenztes Datenvolumen
  • 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Netz von Vodafone
  • Telefon- und SMS-Flatrate
  • 0 Euro Anschlusspreis

Die Rufnummernmitnahme ist von allen Anbietern und Netzen kostenlos möglich. Nur von der gleichen Kombination aus Marke (freenet) und Netz ist die Rufnummernmitnahme ausgeschlossen.

Zum Unlimited-Aktionstarif →

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