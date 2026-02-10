O2 lockt mit 120 Euro Bonus und satten Tarifrabatten

Die Mobilfunkmarke O2 startet im Frühjahr 2026 eine zeitlich befristete Bonusaktion für neue Laufzeitverträge.

Vom 25. Februar bis zum 5. Mai erhalten Neukunden bei Abschluss eines neuen O2 Mobilfunktarifs einen Bonus in Höhe von 120 Euro. Das Guthaben wird dem O2 Kundenkonto gutgeschrieben und kann laut Unternehmensangaben mit Rechnungspositionen verrechnet werden, ausgenommen sind Raten für O2 My Handy.

Der Bonus richtet sich an Kunden, die einen SIM Only Laufzeitvertrag mit 24 Monaten Mindestlaufzeit abschließen. Die Aktion gilt für Tarife ab O2 Mobile M und schließt auch Selbstständige sowie Kleinunternehmer ein. Nicht berücksichtigt wird der Tarif O2 Mobile Unlimited Max.

Details zur O2 Bonusaktion und zu den teilnehmenden Tarifen

Die Aktion umfasst mehrere O2 Mobile Tarife mit reduzierter Grundgebühr.

O2 Mobile M mit 30 GB Plus für 24,99 Euro monatlich

O2 Mobile L mit 100 GB Plus für 29,99 Euro monatlich

O2 Mobile XL mit 300 GB Plus für 34,99 Euro monatlich

O2 Mobile Unlimited Smart und on Demand mit unbegrenztem Datenvolumen

Laut O2 kann der Bonus frühestens ab der dritten Rechnung verrechnet werden. Voraussetzung ist eine Online Bestätigung im Mein-O2-Bereich ab 50 Tage nach SIM-Aktivierung. Eine Kombination mit anderen Rabatten wie Kombi Vorteil oder Family and Friends ist ausgeschlossen.

Die Aktion ist mit der O2 Zufriedenheitsgarantie kombinierbar. Kunden können den Tarif im ersten Monat testen und bei Unzufriedenheit widerrufen, wobei Grundgebühr und Anschlusspreis erstattet werden.

