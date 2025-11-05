O2 startet Black Weeks mit ChatGPT Plus, Tarifaktionen und mehr

O2 Telefónica startet früh in die Black Weeks 2025 und erweitert sein Aktionsangebot um sechs Monate kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus.

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica hat am 5. November den Auftakt seiner diesjährigen Black Weeks gestartet. Nach Unternehmensangaben läuft die Rabattaktion in zwei Phasen bis zum 2. Dezember und umfasst Angebote auf Mobilfunktarife, Internetprodukte sowie Hardware-Bundles. Erstmals wird dabei die Nutzung von ChatGPT Plus als Teil bestimmter Vertragsabschlüsse angeboten.

O2 kombiniert Rabattaktionen mit KI-Angebot

Das Unternehmen integriert laut eigenen Angaben ChatGPT Plus als digitalen Begleiter in den Mobilfunkkontext und versteht sich damit als erster deutscher Netzbetreiber mit einem solchen KI-Angebot.

Neukunden und Vertragsverlängerer erhalten beim Abschluss ausgewählter Mobilfunk- oder Internet@Home-Tarife sowie beim Erwerb einer Second SIM mit 24-monatiger Laufzeit sechs Monate kostenlosen Zugang. Der Wert dieses Angebots beträgt demnach rund 138 Euro.

Kernaktionen der ersten Phase (5.–18. November):

Google Pixel 10 Pro mit O2 Mobile M für 44,99 € monatlich (36 Monate Laufzeit) inklusive gratis Chromebook

iPhone 16 mit O2 Mobile M für 34,99 € monatlich (36 Monate Laufzeit)

O2 Home XL Internetanschluss mit 600 Mbit/s für 34,99 € monatlich im ersten Jahr

Xplora X6Play Smartwatch ab 6,99 € monatlich bei längerer Laufzeit

Darüber hinaus wird jedes neue Smartphone laut Anbieter mit einem Starter-Set von Displex geliefert, das ein Schutzglas und eine Hülle umfasst. Dieses Set soll regulär 29,99 Euro kosten und sei Teil des Lieferumfangs ab Verkaufsstart am 5. November.

Ich finde den frühen Start der Black Weeks erwähnenswert, vor allem in Kombination mit einem KI-Abo. Es zeigt, wie stark ChatGPT mittlerweile als Marketingfaktor eingesetzt wird.

