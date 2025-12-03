O2 startet mit mehr Datenvolumen in allen Prepaid-Tarifen
O2 erhöht ab heute das Datenvolumen in seinen Prepaid-Tarifen ohne Aufpreis. Auch startet eine Jahresoption.
Ab dem heutigen 3. Dezember 2025 erhalten Neu- und Bestandskunden bei O2 Prepaid automatisch mehr „Highspeed-Daten“ in den Tarifen S, M und L. Das monatliche Volumen steigt von bisher 12 auf 20 GB beim Tarif S, von 25 auf 40 GB beim Tarif M und von 50 auf 80 GB beim Tarif L.
Die Preise bleiben mit 9,99 €, 14,99 € und 19,99 € je vier Wochen unverändert. Enthalten ist weiterhin eine Flatrate für nationale Gespräche und SMS sowie eine Datengeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s.
Neue Jahresoption und weltweites Roaming
Ergänzend führt O2 das „Smartphone Jahrespaket“ ein. Laut Anbieter kostet es 89,99 Euro pro Jahr und umfasst 150 GB Highspeed-Daten sowie eine Allnet-Flat im deutschen Netz.
Eine weitere Neuerung ist „O2 Roaming Plus World“. Für 9,99 Euro pro sieben Tage können Kunden damit in 111 Ländern außerhalb der EU 1 GB Datenvolumen nutzen, darunter in den USA, der Türkei und Thailand.
Das sind die Anpassungen auf den Punkt:
- Mehr Datenvolumen in allen O2 Prepaid-Tarifen
- Neues Jahrespaket mit 150 GB Daten und Allnet-Flat
- Weltweites Roaming-Angebot in 111 Ländern
- Preise bleiben unverändert
- 5G-Zugang für alle Bestandskunden
Bereits seit August ist laut O2 das 5G-Netz schrittweise für alle Prepaid-Tarife aktiviert worden. Inzwischen surfen alle Kunden im 5G-Netz mit höheren Geschwindigkeiten und geringeren Latenzen.
