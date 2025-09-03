Tarife

O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden

O2 Telefonica Germany
O2 Telefónica verbessert ab heute das mobile Interneterlebnis für seine Prepaid-Kunden. Mit der Einführung einer Weitersurfgarantie in den Prepaid-Tarifen sollen Nutzer nach Verbrauch ihres Datenvolumens weiter surfen können.

O2 setzt die Neuerungen wie bereits angekündigt ab dem heutigen, 3. September 2025 um. Laut Unternehmensangaben surfen Prepaid-Kunden nach Verbrauch ihres gebuchten Datenvolumens künftig mit bis zu 1 Mbit/s weiter. Die bisherige Drosselung auf 384 Kbit/s entfällt.

Gleichzeitig erhalten aktuell alle Bestandskunden in älteren Prepaid-Tarifen automatisch Zugang zum 5G-Netz, ohne dass zusätzliche Kosten oder Tarifwechsel anfallen. Die Umstellung auf 5G erfolgt bereits seit dem 24. August und soll schrittweise bis November abgeschlossen sein.

