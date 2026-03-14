O2 Telefónica weitet Onlineschutz auf Prepaid-Kunden aus
Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica stellt seinen netzwerkbasierten Onlineschutz seit dieser Woche auch Prepaid-Kunden zur Verfügung.
Bislang konnten nur Vertragskunden der Kernmarke O2 sowie Nutzer von Festnetztarifen von der Sicherheitslösung profitieren. Nun erweitert das Unternehmen den Dienst auf Prepaid-Kunden beider Marken O2 und Blau.
Laut Unternehmensangaben blockiert das System monatlich rund 20 Millionen schädliche Webseiten und stoppt in Spitzenzeiten bis zu 15.000 Betrugsversuche pro Stunde.
Schutz direkt im Netz – ohne App oder Installation
Der Onlineschutz setzt laut O2 Telefónica nicht auf dem Endgerät, sondern direkt im Mobilfunknetz an. Dadurch greift er, bevor eine potenziell gefährliche Webseite das Smartphone überhaupt erreicht. Auch ältere Geräte sollen so geschützt sein. Zusätzlich überwacht ein integrierter Identitätsschutz hinterlegte E-Mail-Adressen auf Datenlecks.
Verfügbare Tarifoptionen nach der Testphase:
- 28 Tage Flex für 2,49 Euro, automatisch verlängerbar
- 6 Monate für einmalig 9,99 Euro
- 12 Monate für einmalig 19,99 Euro
Prepaid-Kunden können den Dienst zunächst 28 Tage kostenlos testen. Die Testphase endet automatisch ohne weitere Kosten. Die technische Grundlage liefert das Startup Whalebone, das 2016 gegründet wurde und aus dem Innovationshub Wayra von O2 Telefónica hervorgegangen ist.
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