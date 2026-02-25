Provider

O2 stellt Funkloch-Vorurteile infrage

O2 2

O2 Telefónica startet ab sofort eine Kampagne, die Vorurteile über sein Mobilfunknetz gezielt infrage stellt.

Unter dem Motto „Besser-als-du-denkst-Netz“ greift O2 Telefónica verbreitete Zweifel an der Netzqualität auf. Anlass sind laut Unternehmensangaben wiederholt gute Ergebnisse in unabhängigen Tests, darunter sechsmal in Folge die Note „Sehr Gut“ sowie 2025 Platz zwei im Netztest des Fachmagazins connect. Dennoch halte sich bei vielen Verbrauchern ein negatives Image.

O2 Kampagne setzt auf Humor und Zufriedenheitsgarantie

Die Kampagne ist in drei Phasen angelegt. Nach der Betonung der Testergebnisse folgen seit Februar humorvolle Motive wie „Wir haben uns von unseren Funklöchern getrennt“, die in mehreren Großstädten plakatiert werden (siehe unten). Ab März kommen TV, Kino und Social Media mit kurzen Filmen hinzu. Ziel sei es laut O2, die Differenz zwischen Wahrnehmung und gemessener Qualität zu verringern.

In der dritten Phase verknüpft O2 Telefónica die Kommunikation mit einer Zufriedenheitsgarantie. Neu- und Bestandskunden können das Netz 30 Tage testen und bei Nichtgefallen kündigen. Das Unternehmen erstattet in diesem Fall Grundgebühr und Anschlusspreis.

Das sind die Motive der Kampagne

