ÖPNV: Statistisches Bundesamt meldet mehr Fahrgäste

Der Nahverkehr mit Eisenbahnen und Bussen hat 2025 in Deutschland jeweils 2 Prozent mehr Fahrgäste befördert.

Im Eisenbahnnahverkehr wurden 2,8 Milliarden Fahrgäste gezählt. Die Beförderungsleistung stieg laut Statistischem Bundesamt um 3 Prozent auf 66 Milliarden Personenkilometer. Busse kamen auf 5,5 Milliarden Fahrgäste und 39 Milliarden Personenkilometer.

Straßenbahnen stagnierten dagegen bei 3,9 Milliarden Fahrgästen und 17 Milliarden Personenkilometern.

ÖPNV wächst langfristig vor allem auf der Schiene

Der Zehnjahresvergleich zeigt deutliche Unterschiede:

Eisenbahn: 10 Prozent mehr Fahrgäste als 2015

Eisenbahn: Beförderungsleistung seit 2015 um 21 Prozent gestiegen

Busse: 1 Prozent mehr Fahrgäste als 2015

Straßenbahnen: 1 Prozent mehr Fahrgäste als 2015

Eine Bahnfahrt war 2025 im Schnitt 23 Kilometer lang, 2015 waren es 21 Kilometer. Busfahrten lagen weiterhin bei rund 7 Kilometern, Straßenbahnfahrten bei gut 4 Kilometern. Gegenüber 2019 fehlen den Straßenbahnen allerdings noch 5 Prozent der Fahrgäste.

Die Zahlen sind laut Destatis mit Unsicherheiten verbunden. Automatische Zählsysteme sind nicht flächendeckend verfügbar. Zudem erschwert das Deutschlandticket die regionale Erfassung.

Ich finde vor allem die langfristige Entwicklung der Eisenbahn bemerkenswert. Ein Plus von 21 Prozent bei der Beförderungsleistung seit 2015 zeigt, dass die Schiene im Nahverkehr deutlich an Bedeutung gewonnen hat.

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