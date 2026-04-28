Offizielles Statement von Signal zu den Phishing-Fällen in Deutschland

Die Signal Foundation widerspricht Berichten über einen Hack und beschreibt stattdessen gezielte Phishing-Angriffe auf Nutzer.

Demnach seien weder Verschlüsselung noch Infrastruktur kompromittiert worden. Vielmehr hätten Angreifer Social Engineering eingesetzt und sich als Support ausgegeben, um Zugangsdaten zu erlangen. Darauf verwies das BSI bereits.

Laut Signal hätten die Täter Nutzer zur Preisgabe von Verifizierungscodes bewegt und anschließend Konten übernommen. Oft sei auch die hinterlegte Telefonnummer geändert worden, wodurch Betroffene von ihren Geräten abgemeldet wurden.

Signal erklärt Ablauf der Phishing-Angriffe

Die Angreifer hätten laut Signal ein einheitliches Vorgehen genutzt. Sie hätten Opfer vorab über eine angeblich notwendige Abmeldung informiert und zur erneuten Registrierung aufgefordert, wodurch die Übernahme oft unbemerkt blieb.

Anschließend seien die kompromittierten Konten genutzt worden, um Kontakte anzugreifen und sich als bekannte Person auszugeben. Signal betont, dass solche Angriffe grundsätzlich alle großen Messenger betreffen können.

Wichtige Hinweise für Nutzer

Support kontaktiert Nutzer laut Signal niemals direkt per Nachricht

Verifizierungscode und PIN sollen niemals weitergegeben werden

Registrierungssperre kann zusätzlichen Schutz bieten

Das Statement von Signal im Wortlaut