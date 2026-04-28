Vodafone meldet Netzmodernisierungen

Der Telekommunikationskonzern Vodafone hat im März zahlreiche Netzmodernisierungen umgesetzt und die Gigabit-Verfügbarkeit weiter erhöht.

Im März führte Vodafone laut Unternehmensangaben 318 Maßnahmen im Kabel-Glasfasernetz durch, darunter Segmentierungen und sogenannte Fiber-Deep-Projekte. Davon profitierten rund 78.000 Haushalte, deren Anschlüsse leistungsfähiger und stabiler geworden sein sollen. Schwerpunkte lagen unter anderem in mehreren Großstädten.

Parallel dazu hat das Unternehmen die Glasfaservermarktung ausgeweitet. Mehr als 450.000 neue Anschlüsse wurden im März in die Vermarktung aufgenommen. Einen Teil davon steuerte das Joint Venture OXG bei, das zudem neue Ausbauprojekte in weiteren Städten gestartet hat.

Vodafone baut Gigabit-Netz und Glasfaser-Angebot weiter aus

Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 summieren sich die Modernisierungen laut Vodafone auf 2.438 Maßnahmen. Dadurch sei die Kapazität bei über 773.000 Anschlüssen erhöht worden. Insgesamt können inzwischen 29,7 Millionen Haushalte Gigabit-Internet buchen, was einer Quote von 73 Prozent entspricht.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

318 Maßnahmen im März umgesetzt

78.000 Haushalte profitieren

450.000 neue Glasfaser-Anschlüsse vermarktet

29,7 Millionen Haushalte mit Gigabit-Option

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.