One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5

Samsung hat diese Woche mit dem Rollout von Android 16 begonnen, dort nennt sich die neue Version bekanntlich One UI 8. Im September, Oktober und November werden die meisten Geräte versorgt, aber Samsung ist schon einen Schritt weiter.

Mitarbeiter von Samsung sind jetzt bereits mit One UI 8.5 unterwegs, das deuten jedenfalls Besucherstatistiken bei ersten Webseiten an. Details zur neuen Version sind bisher noch nicht bekannt, aber es soll die Grundlage für die S26-Reihe sein.

Wir haben im Sommer erfahren, dass Samsung zwei größere Updates für One UI im Jahr einplant, einmal das ganz große Update kurz nach der neuen Android-Version und ein 0.5-Update (warum eigentlich nicht .1?) mit der neuen Galaxy S-Reihe.