OnePlus möchte angeblich wieder „ganz oben“ mitspielen

OnePlus verkauft gute Highend-Smartphones zu einem fairen Preis, aber man hat sich vor einer Weile vom absoluten Flaggschiff-Markt der Pro- und Ultra-Modelle getrennt. Das OnePlus 15 ist das Top-Modell, ein OnePlus 15 Pro gibt es nicht.

Das soll sich mit dem OnePlus 16 ändern, denn wie man hört, ist ein OnePlus 16 Pro oder OnePlus 16 Ultra für Ende des Jahres geplant. Beim Branding gibt es noch keine sichere Angabe, aber es soll sich wohl über dem normalen 16er einordnen.

Es hat aber einen Grund, warum viele Marken nicht in diesem Bereich wildern, denn er ist hart umkämpft und wird von Marken wie Apple oder Samsung dominiert. Die Kunden sind technikaffin und schauen bei der Ausstattung des Gerätes genau hin.

Da reicht es nicht, wenn man einfach nur ein „gutes“ Smartphone baut, man muss in allen Bereichen abliefern. Mal schauen, ob OnePlus wieder ganz oben mitspielen kann. Falls so ein Modell wirklich kommt, offiziell bestätigt wurde das noch nicht.