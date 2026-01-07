OnePlus möchte angeblich wieder „ganz oben“ mitspielen

Smartphones

OnePlus verkauft gute Highend-Smartphones zu einem fairen Preis, aber man hat sich vor einer Weile vom absoluten Flaggschiff-Markt der Pro- und Ultra-Modelle getrennt. Das OnePlus 15 ist das Top-Modell, ein OnePlus 15 Pro gibt es nicht.

Das soll sich mit dem OnePlus 16 ändern, denn wie man hört, ist ein OnePlus 16 Pro oder OnePlus 16 Ultra für Ende des Jahres geplant. Beim Branding gibt es noch keine sichere Angabe, aber es soll sich wohl über dem normalen 16er einordnen.

Es hat aber einen Grund, warum viele Marken nicht in diesem Bereich wildern, denn er ist hart umkämpft und wird von Marken wie Apple oder Samsung dominiert. Die Kunden sind technikaffin und schauen bei der Ausstattung des Gerätes genau hin.

Da reicht es nicht, wenn man einfach nur ein „gutes“ Smartphone baut, man muss in allen Bereichen abliefern. Mal schauen, ob OnePlus wieder ganz oben mitspielen kann. Falls so ein Modell wirklich kommt, offiziell bestätigt wurde das noch nicht.

  1. Tom 💎
    sagt am

    > aber man hat sich vor einer Weile vom absoluten Flaggschiff-Markt der Pro- und Ultra-Modelle getrennt. Das OnePlus 15 ist das Top-Modell, ein OnePlus 15 Pro gibt es nicht

    „Flagschiff” wird nicht dadurch definiert, dass man zusätzlich Geräte „Pro”- und „Ultra”-als Namenszusatz verkauft. Wenn man über 1.000 Euro bezahlt, wie das OnePlus 15 kostet, ist das schon ziemlich weit vorne dabei. Und leistungstechnisch erhält OnePlus seit Jahren Top-Bewertungen in unabhängigen Vergleichen. Wen man nun am Ende auf die Nummer 1 setzt, ist immer eine Frage individueller Abwägungen, weil nicht jeder die gleichen Schwerpunkte setzt. Aber man kann wirklich nicht behaupten, dass OnePlus nicht ganz oben mitspielt, wenn es um Smartphones geht. Und das ist unabhängig davon, ob man sich entscheidet, doch wieder ein Pro-Modell anzubieten. Das kann im Umkehrschluss nämlich auch einfach bedeuten, dass man das Nicht-Pro-Modell im Vergleich etwas abschwächt.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Sagt auch keiner, aber OnePlus spielt eben nicht in der Pro- und Ultra-Liga mit, nur darum ging es. 1.000 Euro sind in der heutigen Zeit „nur“ noch Highend, die Top-Modelle liegen teilweise bei fast 1.500 Euro, also in einer andere Klasse. Und genau darum ging es hier, nicht darum, wie „gut“ ein OnePlus 15 ist. Natürlich ist das für viele ein gutes Modell, das zweifelt niemand an.

