Opel: Das kostet das erste Performance-Elektroauto

Opel kündigte im Sommer den elektrischen Mokka GSE an und statt 115 kW bzw. 156 PS gibt es hier 207 kW bzw. 281 PS – aber weiterhin an der Vorderachse. Mit der zusätzlichen Leistung erreicht man die 100 km/h laut Opel in unter 6 Sekunden.

Das GSE-Branding wird ein wichtiges Element für das elektrische Zeitalter von Opel sein, viele Marken schauen sich da vermutlich auch den Erfolg von Cupra bei VW an. Und das hat einen Grund, wie man am Preis des Opel Mokka GSE Elektro sieht.

Ein Opel Mokka für fast 50.000 Euro

Dieser startet bei 47.300 Euro, wobei es dann immerhin fast die volle Hütte gibt. Ich habe mir schon gedacht, dass man die 45.000 Euro knackt, aber rund 8.000 Euro Aufpreis im Vergleich zum normalen Mokka Elektro mit Vollausstattung sind hart.

Es gibt zwar vergleichbare Elektroautos in dieser Preisklasse, wie einen VW ID.3 GTX, aber diese sind oft technisch besser. Und sie nutzen, wie bei VW, eine eigene Plattform für Elektroautos und keinen umgebauten Verbrenner als Basis. Leicht wird es für den Mokka GSE also nicht, aber Opel will es nächstes Jahr dennoch probieren.