Mobilität

Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Opel nutzte die IAA 2025 in diesem Jahr für einen Neustart der GSE-Reihe, denn es ist der Bestellstart für den Opel Mokka GSE. Für 207 kW (281 PS) geht es dann bei 47.300 Euro los, wobei da nicht mehr viel im Konfigurator ausgewählt werden muss.

Doch fast 50.000 Euro für einen Mokka sind eine Ansage und 324 km Reichweite für diese Preisklasse nur schwer zu vermarkten. Opel setzt aber alles auf Elektro, den Mokka GSE gibt es nur rein elektrisch und weitere GSE-Modelle sollen folgen.

Das neue Konzept, der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, ist aber nicht für die Serie gedacht, denn das ist ein exklusives Showcar und neues Modell für das Spiel Gran Turismo 7. Opel hat betont, dass dieser Elektro-Corsa eine Studie bleiben soll.

Angekündigt wurde der 800 PS starke Bolide im August.

Doch Opel geht „all in“ beim GSE-Branding „für das Elektrozeitalter“ und will die Performance-Marke „neu erfinden“. Die IAA und der Mokka sind für Opel also nur der Auftakt, weitere Elektroautos mit GSE-Schriftzug werden schon bald folgen.

Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft

Skoda hat zwar keinen elektrischen Kombi mit der MEB-Plattform geplant (es war wohl mal ein Pendant zum VW ID.7 im…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. MM 🌟
    sagt am

    „All-in“ – Bla bla bla blablabla. Genau wegen diesem All-in hat man ja das ursprünglich angekündigte Verbrenneraus komplett verschoben. Opel ist genauso eine Duckmäusermarke, wie viele andere und wird mit der deutschen Automobilindustrie mangels Mut und Wettbewerbsfähigkeit untergehen. Opel vermutlich schneller als andere.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone 17 Pro aus Aluminium: Warum es einen Schritt „zurück“ geht
in Smartphones
Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft
in Mobilität
Apple iPhone 18 Pro: Kamera mit 200 Megapixel wäre 2026 möglich
in Smartphones
Polestar zeigt neues Spitzenmodell und ändert die Strategie
in Mobilität
Renault 4 Header
Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“
in Mobilität
Formentor 2.0: So sieht die Zukunft von Cupra aus
in Mobilität
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming