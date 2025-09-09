Opel: „Wir erfinden GSE für das Elektrozeitalter neu und gehen all in“

Opel nutzte die IAA 2025 in diesem Jahr für einen Neustart der GSE-Reihe, denn es ist der Bestellstart für den Opel Mokka GSE. Für 207 kW (281 PS) geht es dann bei 47.300 Euro los, wobei da nicht mehr viel im Konfigurator ausgewählt werden muss.

Doch fast 50.000 Euro für einen Mokka sind eine Ansage und 324 km Reichweite für diese Preisklasse nur schwer zu vermarkten. Opel setzt aber alles auf Elektro, den Mokka GSE gibt es nur rein elektrisch und weitere GSE-Modelle sollen folgen.

Das neue Konzept, der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, ist aber nicht für die Serie gedacht, denn das ist ein exklusives Showcar und neues Modell für das Spiel Gran Turismo 7. Opel hat betont, dass dieser Elektro-Corsa eine Studie bleiben soll.

Angekündigt wurde der 800 PS starke Bolide im August.

Doch Opel geht „all in“ beim GSE-Branding „für das Elektrozeitalter“ und will die Performance-Marke „neu erfinden“. Die IAA und der Mokka sind für Opel also nur der Auftakt, weitere Elektroautos mit GSE-Schriftzug werden schon bald folgen.