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Opel erweitert V2L-Technologie auf weitere Elektromodelle

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Der neue Opel Astra Electric kann externe Geräte nun direkt mit Strom aus der Fahrzeugbatterie versorgen.

Opel hat eine V2L-Funktion für den neuen Astra Electric und weitere Elektromodelle angekündigt. Laut Unternehmensangaben können damit Geräte wie E-Bikes, Elektro-Grills oder Staubsauger ohne separate Steckdose über die Fahrzeugbatterie betrieben oder geladen werden. Die Energie wird dabei über einen speziellen Adapter am Ladeanschluss bereitgestellt.

Neben dem Astra Electric und dem Astra Sports Tourer Electric nennt Opel auch elektrische Varianten von Grandland, Mokka, Corsa und Combo. Laut Opel verfügen Astra, Grandland und Combo serienmäßig über einen bidirektionalen Onboard-Charger mit 11 kW. Beim Mokka Electric und beim Corsa Electric mit 115 kW ist ein bidirektionales 7,4-kW-System serienmäßig, eine 11-kW-Version wird gegen Aufpreis angeboten.

Opel erweitert V2L-Technik für Elektroautos

Für den überarbeiteten Astra Electric hebt Opel zudem eine höhere Reichweite hervor. Nach Unternehmensangaben sind mit einer 58-kWh-Batterie jetzt bis zu 454 Kilometer nach WLTP möglich. Das Unternehmen verweist zugleich darauf, dass tatsächliche Reichweiten im Alltag je nach Fahrweise, Temperatur und Nutzung von Nebenverbrauchern logischerweise abweichen können.

Auch das Paket „Electric All In“ stellt Opel in diesem Zusammenhang heraus. Laut Unternehmen umfasst es beim Kauf bestimmter neuer vollelektrischer Pkw für Privatkunden unter anderem eine Wallbox, digitale Dienste sowie eine achtjährige Batteriegarantie und Pannenhilfe. Das Angebot gilt den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2026 bei teilnehmenden Partnern.

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9. April 2026 | Jetzt lesen →

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