Mobilität

Opel plant günstiges Elektroauto mit „China-Technik“

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Stellantis soll die Entscheidung für ein günstiges Elektroauto von Opel getroffen haben und plant angeblich ein Modell, welches Technik von Leapmotor aus China nutzt. Basis wird der B10 sein, was wir übrigens schon Ende 2025 gehört haben.

Laut Reuters wird der elektrische Opel mit China-Technik in Spanien vom Band rollen, er soll im spanischen Werk in Zaragoza gebaut werden. Ziel sei es wohl, dass die Produktion sogar noch Ende des Jahres startet, Opel selbst schweigt dazu.

Vielleicht bekommen wir dann endlich mal ein passables Elektroauto mit einem guten Preisverhältnis bei den Volumenmarken von Stellantis, die Konkurrenz rennt diesen ja mittlerweile doch davon. Ich bin mal auf die finalen Details gespannt.

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9. April 2026 | Jetzt lesen →

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