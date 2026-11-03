Opel lädt jetzt endlich auch mit bis zu 22 kW

In den letzten Jahren haben sich die Marken hauptsächlich auch schnelles laden an den DC-Schnellladern fokussiert und obwohl Stellantis hier auch nicht glänzte und den meisten Marken in dieser Preisklasse hinterherhinkt, so überraschte man uns immer wieder, dass es keine Option für AC-Laden mit 22 kW an der Wallbox gibt.

Daheim ist sowas vielleicht noch relativ egal, ich finde 22 kW aber vor allem an öffentlichen Ladesäulen praktisch. Jetzt gibt es das auch bei Opel, sowohl im AWD (Allrad) und der Long Range-Version. Doch der 22-kW-Onboard-Charger ist auch bei Opel nicht kostenlos, laut Konfigurator werden dafür 800 Euro Aufpreis fällig.

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