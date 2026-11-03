Mobilität
Opel lädt jetzt endlich auch mit bis zu 22 kW
In den letzten Jahren haben sich die Marken hauptsächlich auch schnelles laden an den DC-Schnellladern fokussiert und obwohl Stellantis hier auch nicht glänzte und den meisten Marken in dieser Preisklasse hinterherhinkt, so überraschte man uns immer wieder, dass es keine Option für AC-Laden mit 22 kW an der Wallbox gibt.
Daheim ist sowas vielleicht noch relativ egal, ich finde 22 kW aber vor allem an öffentlichen Ladesäulen praktisch. Jetzt gibt es das auch bei Opel, sowohl im AWD (Allrad) und der Long Range-Version. Doch der 22-kW-Onboard-Charger ist auch bei Opel nicht kostenlos, laut Konfigurator werden dafür 800 Euro Aufpreis fällig.
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Die meisten öffentlichen 22 kW Lader, die ich kenne, bieten 22 kW aber nur als Gesamt auf 2 Slots an, d.h. solange ein Auto dranhängt, liefert die Station die 22 kW auf einen Port, kommt ein zweiter hinzu, bekommen beide nur noch 11 kW.
Für mich sind die 22 kW so unnötig wie…
Das ist bei DC nicht anders, die Schnelllader teilen das auch auf. Gibt aber auch genug Parkhäuser, bei uns jedenfalls, die eine einzelne Wallbox mit 22 kW haben. Und 11 kW mehr oder weniger in einer Stunde, in der man mal kurz in der Stadt ist, sind bei einigen Autos nicht gerade wenig.
Sowas muss ja keine Pflicht sein, finde ich aber als Option praktischer, als Upgrades wie 220 kW statt 200 kW am Schnelllader.
Aber interessant. Habe ich nie hinterfragt und bin davon ausgegangen, dass die alle 22kW können und nicht teilen. Hatte mich nur immer gewundert, warum die alle 22kW installieren, wenn quasi kaum ein Auto das kann.
Ich denke, dass sich das – wahrscheinlich – nicht durchsetzt, in DE sind die 11er nur Meldepflichtig, die 22er hingegen Genehmigungspflichtig, den Aufwand wird sich der Heinrich Eigenheim nicht machen.😵💫