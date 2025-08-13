Mobilität

Opel will „die Grenzen“ von Elektroautos ausloten

Von
| 5 Kommentare

Stellantis präsentierte im Sommer den Opel Mokka GSE, das erste Elektro-Modell mit GSE-Logo. GSE steht für Grand Sport Electric und wird in Zukunft eine wichtige Rolle für die Marke spielen, denn da soll noch ein vollwertiges Portfolio folgen.

Im Rahmen der IAA im September wird es passend dazu eine kleine Preview für ein neues Konzept geben, hier möchte man bei Opel „die Grenzen batterieelektrischer Hochleistungsfahrzeuge ausloten“. Technische Details stehen bisher noch aus.

Doch es gibt die ersten Bilder, die ein paar Elemente des Konzeptautos der GSE-Marke zeigen. Aber nicht wundern, bisher haben wir nur die Bilder mit Vauxhall-Branding, die Pressebilder von Opel Deutschland sind bisher noch nicht online.

  1. Calypso 👋
    sagt am

    Was soll Bild 5? Das zeigt ein VW Logo. Bild 2 Steht Vauxhall.

    Wurden die falschen Bilder für den Artikel verwendet?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Calypso ⇡

      Es gibt kein Bild 5, es gibt eine Beitragseinbettung. Meinst du diese?

      Antworten
  2. MM 🌟
    sagt am

    Es gibt kaum eine Marke, die das eigene Markenimage so sinnlos oft geändert hat, wie Opel. Während man bei VW Golfgenerationen kaum voneinander unterscheiden konnte, überlebt das Markendesign kaum noch eine halbe Markengeneration. Da gerät ein Facelift schnell zu einem völlig neuem Fahrzeug. Drastisch wurde es jetzt bei Form- und Textsprache der aktuellen Modelle, die bei Markeneintritt keinen Text auf dem Heck hatten, dann unterschiedliche Textsprachen und kaum war das umgesetzt neu abgewickelt werden müssen, da Namen nicht mehr geklebt, sondern zukünftig gestanzt werden. Dazu verschwindet der Opel „Vizor“ nun auch noch hinter Plastik….

    Antworten
    1. Couch Kartoffel 🍀
      sagt am zu MM ⇡

      Seit Stellantis Opel übernommen hat, gibts endlich wieder ein vernünftigen Design. Nur bei den Namen hapert es wirklich. Anstatt klassische Namen wie Astra, Vectra,Calibra, Kadett, Corsa etc zu nehmen nimmt man lieber Grandland Mokka etc….

      GSE ist auch Quatsch. Man hat die Namensrechte für Irmscher.

      OPC war schon so ein Quatsch

      Antworten
  3. Kirky 🍀
    sagt am

    Auf den Bildern ist aber kein Opel zu sehen, sondern ein britischen Vauxhall.

    Des Weiteren heisst Opels Performance Marke OPC….

    Was soll denn nun der Quatsch?

    Kommt man bei dem Gemischtwarenladen Stellantis überhaupt noch klar mit den ganzen Marken. In Frankreich spekuliert man auf eine Rückkehr von Talbot/Simca als Billigmarke zur Konkurrenz von Dacia.

    Lancia ist und bleibt tot. Chrysler produziert nichts mehr und Citroën hat man zur Billigmarke degradiert. Renault eine Brot und Buttermarke soll Luxus / Premium sein.

    DS kennt niemand und will man ufgrund unterirdischer Verkaufszahlen einstampfen.

    Alfa geht mit 0.1 Prozent Marktanteil vor die Hunde.

    Maserati hat sich bei Elektroautos verhoben und die Absatzzahlen sind um 70 Prozent eingebrochen.

    Fiat baut nur noch den 500 eigentlich und Panda. Mehr kommt da auch nicht mehr. Tipo will man einstellen.

    Stellantis sollte Marken beerdigen und sich auf weniger konzentrieren. Das ganze Chaos sieht doch kein Kunde mehr durch. Nun wieder eine neue Marke mit GSE…

    Antworten

