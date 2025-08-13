Opel will „die Grenzen“ von Elektroautos ausloten

Stellantis präsentierte im Sommer den Opel Mokka GSE, das erste Elektro-Modell mit GSE-Logo. GSE steht für Grand Sport Electric und wird in Zukunft eine wichtige Rolle für die Marke spielen, denn da soll noch ein vollwertiges Portfolio folgen.

Im Rahmen der IAA im September wird es passend dazu eine kleine Preview für ein neues Konzept geben, hier möchte man bei Opel „die Grenzen batterieelektrischer Hochleistungsfahrzeuge ausloten“. Technische Details stehen bisher noch aus.

Doch es gibt die ersten Bilder, die ein paar Elemente des Konzeptautos der GSE-Marke zeigen. Aber nicht wundern, bisher haben wir nur die Bilder mit Vauxhall-Branding, die Pressebilder von Opel Deutschland sind bisher noch nicht online.