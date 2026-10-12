Opel zeigt, wie der Kombi der Zukunft aussehen könnte

Der Opel STX Concept zeigt auf dem Pariser Autosalon, wie zukünftige elektrische Kombis der Marke aussehen könnten.

Die Studie wird vom 12. bis 18. Oktober 2026 in Paris präsentiert und soll einen Ausblick auf die kommende Designsprache von Opel geben. Der Hersteller kombiniert eine flache Karosserie mit Allradantrieb, aktiver Aerodynamik und einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 200 km/h.

Opel STX Concept setzt auf neue Technik und markantes Design

Optisch fällt vor allem die überarbeitete Frontpartie auf. Der bekannte Opel Vizor wird größer und erhält vertikal angeordnete Lamellen. Dazu kommen ein beleuchtetes Markenlogo und eine neue Lichtsignatur. Am Heck setzt Opel auf eine steil abfallende Form, die zusätzlichen Stauraum ermöglichen soll.

Zu den technischen Besonderheiten gehören:

Elektrischer Allradantrieb mit über 200 km/h Höchstgeschwindigkeit

Aktive Aerodynamik mit ausfahrbaren Diffusoren und beweglichen Elementen am Heck

22-Zoll-Leichtmetallräder mit Goodyear-Reifen im Format 285/35 R22

Kameras anstelle klassischer Außenspiegel

Geplantes Innenraumkonzept mit Lichtinszenierung und Leichtbausitzen

Die beweglichen Karosserieelemente sollen abhängig von der Fahrsituation den Luftwiderstand reduzieren und die Fahrstabilität verbessern. Konkrete Angaben zur Batteriekapazität, Reichweite oder Ladeleistung macht Opel bislang nicht.

Auch beim Innenraum bleibt vieles offen. Vorgesehen ist eine Weiterentwicklung der Lichtkonzepte früherer Studien, darunter der Opel Experimental von 2023.

Der STX Concept knüpft an eine lange Kombi-Tradition an, die bei Opel 1953 mit dem Olympia Rekord Caravan begann. Laut Unternehmenschef Florian Huettl sollen charakteristische Designelemente der Studie später in Serienfahrzeugen auftauchen.

Ein konkretes Serienmodell oder einen Marktstart kündigt Opel allerdings nicht an. Gerade die Verbindung aus klassischer Kombi-Karosserie und moderner Elektroauto-Technik macht die Studie interessant. Schließlich muss ein praktisches Familienauto nicht zwangsläufig ein SUV sein.

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