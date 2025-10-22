OpenAI startet mit eigenem Browser: ChatGPT Atlas ist da

OpenAI startet mit ChatGPT Atlas einen eigenen Browser, der künstliche Intelligenz direkt ins Surfen integriert.

Mit Atlas bringt OpenAI erstmals einen Browser auf den Markt, der vollständig auf ChatGPT basiert. Nutzer sollen damit Unterstützung bei Recherche, Planung, Einkäufen und Arbeit erhalten, ohne zwischen Tabs oder Apps wechseln zu müssen. Der Browser erlaubt es, ChatGPT direkt im Surfverlauf zu nutzen und Eingaben per natürlicher Sprache vorzunehmen.

Atlas greift laut OpenAI auf den Kontext geöffneter Seiten und des Browserverlaufs zu, um Antworten und Vorschläge zu verbessern. Zudem kann sich die Anwendung Details aus dem Surfverhalten merken, um Aufgaben zu automatisieren oder frühere Aktivitäten wiederherzustellen. Nutzer können etwa per Sprachbefehl Tabs schließen oder zuvor besuchte Produkte erneut öffnen.

ChatGPT Atlas startet mit Agentenmodus und Datenschutzoptionen

In einer Vorschauversion führt OpenAI auch den sogenannten Agentenmodus ein. Dieser erlaubt es ChatGPT, direkt im Browser Aktionen auszuführen oder Aufgaben zu übernehmen. Der Modus ist vorerst für Plus-, Pro- und Business-Abonnenten verfügbar.

Nutzer behalten laut Unternehmensangaben die Kontrolle über gespeicherte Daten und können Verlauf oder Speicher jederzeit löschen. Inhalte werden standardmäßig nicht zum Training der Modelle genutzt.

ChatGPT Atlas ist ab sofort weltweit für macOS erhältlich und kann über chatgpt.com/atlas heruntergeladen werden. Versionen für Windows, iOS und Android sollen in Kürze folgen.