OpenAI veröffentlicht neue Bildgenerierungsfunktion für ChatGPT

OpenAI erweitert ChatGPT um eine neue Generation der Bildgenerierung.

Das Unternehmen hat laut eigener Mitteilung eine überarbeitete Version seines Bildmodells eingeführt. Dieses basiert auf der bislang leistungsfähigsten Architektur von OpenAI und soll Bilder deutlich schneller und präziser erzeugen. Nutzer können Anweisungen genauer formulieren, während zentrale Bildelemente wie Beleuchtung oder Gesichtsähnlichkeit erhalten bleiben, heißt es.

Neues Bildmodell beschleunigt und vereinfacht kreative Prozesse

Mit dem Update werden Bilder laut OpenAI bis zu viermal so schnell erstellt. Hinzu kommen erweiterte Bearbeitungsoptionen, die gezielte Änderungen an einzelnen Bildbereichen ermöglichen. ChatGPT erhält dafür einen eigenen Bereich in der Seitenleiste, der mit voreingestellten Stilen und aktuellen Ideen die visuelle Arbeit vereinfachen soll. Damit entfällt laut Unternehmen weitgehend das aufwendige „Prompt Engineering“.

Die neue Funktion startet ab sofort für alle ChatGPT-Nutzer und über die Programmierschnittstelle unter dem Namen gpt-image-1.5. In begleitenden Ankündigungen betont OpenAI-Managerin Fidji Simo den kreativen Ansatz der Neuerung.

