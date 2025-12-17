Telekom startet automatischen Betrugsschutz für alle Mobilfunkkunden

Die Deutsche Telekom aktiviert ab heute automatisch den neuen Anrufschutz Call Check für alle Mobilfunkkunden in Deutschland.

Das Unternehmen integriert die Sicherheitsfunktion direkt ins Mobilfunknetz. Call Check erkennt laut Telekom betrügerische oder unseriöse Rufnummern auf Basis eigener Datenbanken und blendet bei einem eingehenden Anruf eine Warnmeldung auf dem Bildschirm ein. Der Schutz greift ohne zusätzliche App oder Einrichtung und funktioniert herstellerübergreifend auf allen Mobiltelefonen.

Telekom stärkt Schutz vor Telefonbetrug

Wie das Unternehmen mitteilt, erscheint bei verdächtigen Nummern der Hinweis „Vorsicht, möglicher Betrug!“. Die Entscheidung, den Anruf anzunehmen oder zu ignorieren, bleibt beim Nutzer. Automatische Blockierungen erfolgen nicht, und auch die Rufnummer bleibt sichtbar.

Wer keine Warnung erhalten möchte, kann die Funktion jederzeit über die Service-Hotline deaktivieren. Standardmäßig ist der Schutz jedoch ab dem heutigen Stichtag für alle aktiv.

Call Check im Überblick:

Automatische Aktivierung ab 17. Dezember

Netzbasierter Schutz ohne App-Installation

Warnung bei nationalen und internationalen Rufnummern

Option zur Deaktivierung über Hotline

Der Call Check ist Teil einer erweiterten Sicherheitsstrategie der Telekom. Bereits im Mai 2025 hatte der Konzern eine SMS-Firewall eingeführt, um Spam und Betrugsversuche per Kurznachricht zu verhindern. Der neue Schritt gilt als Grundlage für weitere Netzschutzmaßnahmen, die 2026 folgen sollen.

Ich finde interessant, dass die Telekom den Schutz nun vollständig serverseitig anbietet. Dadurch sinkt die Hürde für Nutzer, aktiv etwas gegen Telefonbetrug zu unternehmen, während sie gleichzeitig selbst entscheiden können, wie viel Warnung sie wünschen.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.