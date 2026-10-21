otelo startet Flex-Tarif mit unbegrenztem Nachbuchen von Daten

Der Mobilfunkanbieter otelo bietet mit der neuen Allnet-Flat Flex 30 GB Datenvolumen für 17,99 Euro monatlich und kostenloses Nachbuchen.

Die Besonderheit des Tarifs liegt beim Datenvolumen. Sind die enthaltenen 30 GB aufgebraucht, können Kunden laut Anbieter beliebig oft weitere 1 GB kostenlos nachbuchen. Damit lässt sich auch über das reguläre Datenpaket hinaus weitersurfen, ohne zusätzliches Datenvolumen kaufen zu müssen.

otelo Allnet-Flat Flex: Konditionen im Überblick

Der neue Tarif unterstützt LTE und 5G im Netz von Vodafone mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Eine Telefon- und SMS-Flatrate in deutsche Netze ist ebenso enthalten wie EU-Roaming.

Die wichtigsten Tarifdetails:

30 GB Datenvolumen für 17,99 Euro monatlich

Beliebig oft 1 GB kostenlos nachbuchbar

LTE und 5G mit bis zu 100 Mbit/s

Telefon- und SMS-Allnet-Flat inklusive EU-Roaming

Monatlich kündbar

Hinzu kommt ein reduzierter einmaliger Anschlusspreis von 9,99 Euro. Regulär werden dafür sonst 39,99 Euro fällig. Wer seine bisherige Rufnummer zu otelo mitnimmt, erhält außerdem einen Bonus von 10 Euro.

Die monatliche Kündbarkeit macht den Tarif insbesondere für Kunden interessant, die sich nicht über einen längeren Zeitraum an einen Mobilfunkvertrag binden möchten. Zusammen mit der kostenlosen Nachbuchoption ergibt sich ein Angebot, bei dem das reguläre Datenlimit weniger stark ins Gewicht fällt.

Allerdings müssen zusätzliche Gigabyte jeweils aktiv nachgebucht werden. Eine automatisch und ohne Unterbrechung nutzbare Datenflatrate ist damit nicht gleichzusetzen.

Gerade dieser Unterschied ist im Alltag relevant. Wer gelegentlich mehr als 30 GB verbraucht, bekommt hier eine flexible Lösung. Bei dauerhaft hohem Datenverbrauch dürfte das wiederholte Nachbuchen dagegen weniger komfortabel sein.

Zu den OTELO-Tarifen →

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