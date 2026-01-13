Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer

Palworld dürfte dem ein oder anderen von euch ein Begriff sein, denn man sorgte als Pokémon-Kopie für Aufsehen (und musste sogar Funktionen entfernen, weil Nintendo rechtlich dagegen vorging). Doch der Hype ist mittlerweile abgeflacht.

In diesem Jahr will man, passend zum 30. Jubiläum von Pokémon, auch ein eigenes Sammelkartenspiel auf den Markt bringen. Am 30. Juli geht es los, aber man nennt noch keine Details im ersten Teaser. Der Aufbau dürfte ähnlich wie beim Spiel für Pokémon sein und ich rechne mit einer „kostenlosen“ App für Android und iOS.

Es ist schon ziemlich offensichtlich, dass man das Erfolgsmodell von Pokémon hier und da übernehmen möchte, wenn auch mit einigen Änderungen. Mal schauen, wie das beim Sammelkartenspiel aussieht und ob Palworld hier auch erfolgreich ist.