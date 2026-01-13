Gaming

Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer

Autor-Bild
Von
|

Palworld dürfte dem ein oder anderen von euch ein Begriff sein, denn man sorgte als Pokémon-Kopie für Aufsehen (und musste sogar Funktionen entfernen, weil Nintendo rechtlich dagegen vorging). Doch der Hype ist mittlerweile abgeflacht.

In diesem Jahr will man, passend zum 30. Jubiläum von Pokémon, auch ein eigenes Sammelkartenspiel auf den Markt bringen. Am 30. Juli geht es los, aber man nennt noch keine Details im ersten Teaser. Der Aufbau dürfte ähnlich wie beim Spiel für Pokémon sein und ich rechne mit einer „kostenlosen“ App für Android und iOS.

Es ist schon ziemlich offensichtlich, dass man das Erfolgsmodell von Pokémon hier und da übernehmen möchte, wenn auch mit einigen Änderungen. Mal schauen, wie das beim Sammelkartenspiel aussieht und ob Palworld hier auch erfolgreich ist.

Meta Quest 3 Vr

Meta fährt das Metaverse so langsam zurück

Ein virtueller Raum, in dem sich Menschen im digitalen Zeitalter treffen, das war für Mark Zuckerberg viele Jahre die große…

13. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer
Weitere Neuigkeiten
Tesla aktualisiert das Model Y für 2026
in Mobilität
Nintendo Switch 2 Donkey Kong Header
Nintendo Switch und Switch 2 bekommen Update auf Version 21.2
in Firmware und OS
HBO Max ist da: Deutschland bekommt einen neuen Streamingdienst
in Dienste
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen-Konzern: Meilenstein bei Elektroautos nur knapp verfehlt
in Mobilität
Dacia Logo Header
Dacia plant ein zweites Elektroauto für 2026
in Mobilität
Meta Quest 3 Vr
Meta fährt das Metaverse so langsam zurück
in Marktgeschehen
iOS 26.2.1 kommt: Apple plant ein wichtiges Update
in Firmware und OS
Kia zündet elektrische Performance-Offensive
in Mobilität
Apple bestätigt ganz neue Siri: Google wird die Basis für KI
in Firmware und OS
Mercedes-Benz: China bremst den Gesamtabsatz
in Mobilität