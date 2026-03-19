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Parallels Desktop läuft auf MacBook Neo mit solider Performance

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Das Unternehmen Parallels meldet, dass Windows 11 auf dem MacBook Neo mit Parallels Desktop flüssig und praxisgerecht läuft.

Laut Unternehmensangaben zeigen interne Tests, dass typische Windows-Produktivitätsanwendungen auf dem MacBook Neo reaktionsschnell ausgeführt werden.

In der virtuellen Umgebung erreicht Windows 11 demnach eine etwa 20 Prozent höhere Single-Core-Leistung im Vergleich zu einem getesteten Windows-Laptop. Davon profitieren insbesondere Office-Programme, Browser und Business-Anwendungen.

Parallels Desktop erweitert Einsatzmöglichkeiten des MacBook Neo

Grafikintensive Anwendungen wie CAD oder 3D-Rendering gelten laut den Angaben als weniger geeignet für diese Einstiegskonfiguration. Für klassische Büroaufgaben, Webanwendungen und gängige Business-Software bleibt die Lösung jedoch leistungsfähig.

Das MacBook Neo positioniert sich als günstiger Einstieg in die Mac-Welt, vornehmlich für Nutzer von PCs oder Chromebooks. In Kombination mit Parallels Desktop können Windows-Anwendungen direkt auf dem Gerät genutzt werden, ohne zusätzlichen Rechner oder Remote-Zugriff.

Typische Einsatzbereiche laut Anbieter:

  • Office-Anwendungen und Dokumentenarbeit
  • Webbasierte Tools und Dienste
  • Windows-Programme wie Microsoft Office
  • Business-Software im Arbeitsalltag

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19. März 2026 | Jetzt lesen →

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