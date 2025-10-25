GLOBUS verlängert PAYBACK-Kooperation langfristig

GLOBUS verlängert seine Partnerschaft mit PAYBACK und sichert Kunden weiterhin Punkte und Angebote.

Die Kooperation zwischen GLOBUS Markthallen und dem Bonusprogramm PAYBACK, die im Juli 2021 gestartet wurde, ist langfristig verlängert worden. 35 Millionen aktive PAYBACK Kunden können nach Unternehmensangaben weiterhin in allen GLOBUS Filialen in Deutschland Punkte sammeln und an der Kasse einlösen. Zudem stehen zahlreiche Angebote und Coupons zur Verfügung.

Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung von GLOBUS, betont, dass die positiven Rückmeldungen der Kunden und die Resonanz auf die Kooperation Grundlage für die Verlängerung seien. Die Verbindung des „mein GLOBUS“-Programms mit PAYBACK soll ein attraktives Einkaufserlebnis bieten.

Kunden, die „mein GLOBUS“ mit PAYBACK verknüpfen, profitieren von zusätzlichen Services und Punkten. PAYBACK vereint nach eigenen Angaben mehr als 700 Partner, darunter Marken wie Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt, Fressnapf und OTTO.