PAYBACK und Thalia erweitern Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen PAYBACK und Thalia wird verlängert und um neue Spielwarenhändler erweitert

Die Marke Thalia und das Bonusprogramm PAYBACK setzen ihre Zusammenarbeit fort und integrieren ab Januar 2026 die Fachgeschäfte von Spielwaren Krömer und Toysino in das bestehende PAYBACK-Netzwerk. Die beiden Spielwarenhändler gehören seit Oktober 2025 zur Thalia Gruppe.

Thalia betont, dass die Fortsetzung der Kooperation einen wichtigen Schritt für die Umsetzung der Omnichannel-Strategie darstellt. Die technische Integration der Spielwarenhändler erfolgte zum Jahresbeginn, sodass Kunden ab sofort von der Partnerschaft profitieren können.

PAYBACK wird allein in Deutschland von über 35 Millionen Kunden genutzt. Sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen Punkte.

