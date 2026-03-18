PayPal verschenkt 10 Euro – Bonusaktion startet für ausgewählte Nutzer

Der Bezahldienst PayPal bietet aktuell ein Bonus-Guthaben von 10 Euro für das Tätigen mehrerer Transaktionen an.

Das Unternehmen PayPal bewirbt aktuell eine Aktion, bei der Nutzer ein Guthaben von 10 Euro erhalten können. Voraussetzung ist, dass innerhalb von 15 Tagen nach Einladung vier separate Zahlungen von jeweils mindestens 10 Euro über PayPal abgeschlossen werden.

Laut Unternehmensangaben ist die Anzahl der verfügbaren Gutschriften auf 240.000 begrenzt. Schaut einfach mal in euren Posteingang, ob ihr auch die Information zur Aktion erhalten habt.

Nach erfolgreicher Teilnahme wird das Guthaben innerhalb von bis zu 14 Tagen dem PayPal-Konto gutgeschrieben. Nutzer können den Bonus anschließend für einen weiteren Einkauf einsetzen, müssen diesen jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt verwenden, da das Guthaben sonst verfällt.

So funktioniert die PayPal-Aktion mit 10 Euro Guthaben

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick

Vier Zahlungen ab jeweils 10 Euro erforderlich

Zeitraum von 15 Tagen nach Einladung

Gutschrift innerhalb von maximal 14 Tagen

Einlösung innerhalb von 30 Tagen notwendig

Ich halte die Aktion für einen typischen Anreiz, um die Nutzung von PayPal zu erhöhen. Für regelmäßige Nutzer kann sich das Guthaben lohnen, sofern die Bedingungen ohne zusätzlichen Aufwand erfüllt werden. Die Nutzungsbedingungen der Aktion könnt ihr online im Detail einsehen.