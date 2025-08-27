PayPal-Zahlungsstörung: Banken und Sparkassen nehmen Stellung

Anfang dieser Woche kam es zu Unregelmäßigkeiten im Zahlungsverkehr, ausgelöst durch unberechtigte Lastschriften von PayPal. Betroffen waren verschiedene Banken und Sparkassen, die individuell auf die Vorfälle reagierten. Ziel der Institute war es, Kunden vor Schäden zu schützen.

PayPal selbst hat nach eigenen Angaben Maßnahmen ergriffen, um die Probleme zu beheben. Kunden würden direkt informiert, und laut dem Unternehmen sei der normale Zahlungsverkehr inzwischen wiederhergestellt oder kurz davor.

Unregelmäßigkeiten bei SEPA-Lastschriften

Bei den Vorfällen handelte es sich um nicht autorisierte SEPA-Basis-Lastschriften. Dieses Verfahren erlaubt es PayPal, mit Zustimmung des Kunden, Geld direkt vom Bankkonto einzuziehen. Kunden haben im Rahmen des SEPA-Verfahrens weitreichende Rechte: Sie können Lastschriften innerhalb von acht Wochen ohne Angabe von Gründen zurückgeben. Für nicht autorisierte Zahlungen besteht sogar eine Frist von bis zu 13 Monaten.

Die Deutsche Kreditwirtschaft weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bankkunden regelmäßig ihre Kontobewegungen überprüfen sollten. Bei Unregelmäßigkeiten wird empfohlen, sich direkt mit der jeweiligen Bank oder Sparkasse in Verbindung zu setzen.

Reaktionen von Sparkassen und Aufsichtsbehörden

Laut Sparkassen-Finanzgruppe waren die Auswirkungen der PayPal-Störung am Montag auch für deren Kunden für einige Stunden spürbar. Seit Dienstagmorgen laufe der Zahlungsverkehr wieder normal, werde jedoch weiterhin beobachtet. Etwaige Folgeprobleme liegen nach Angaben der Sparkassen nicht in ihrem Verantwortungsbereich.

Die Sparkassen-Finanzgruppe erklärte zudem, sie unterstütze PayPal bei der Aufarbeitung der Vorfälle. Auch die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden über die Störungen informiert. Betroffene Kunden sollen sich für Klärungen direkt an PayPal wenden.

Am Ende denke ich mir: Es ist zwar beruhigend, dass Banken und Sparkassen klare Schutzmechanismen für Lastschriften bieten, aber die Dimension der PayPal-Störung zeigt, wie anfällig der digitale Zahlungsverkehr für Fehler ist. Ich finde es erstaunlich, dass ein einzelner Dienstleister so starke Auswirkungen auf den europäischen Zahlungsverkehr haben kann – und frage mich, ob es nicht strengere Vorgaben zur Absicherung solcher Systeme geben sollte.

Stellungnahme Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Stellungnahme Deutsche Kreditwirtschaft