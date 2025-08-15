Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“

Peloton wird in diesem Jahr das Portfolio aktualisieren, laut Bloomberg wird es ab Oktober neue Produkte geben. In den letzten Monaten fokussierte man sich sehr stark auf die App und das Abo, im Herbst ist auch mal wieder die Hardware dabei.

Es soll ein aktualisiertes Bike, ein neues Laufband, neue Peripheriegeräte mit einem Peloton-Logo und neue KI-Funktionen geben, die man intern „Peloton Intelligence“ nennt. Außerdem überdenkt man die Verkaufsstrategie und wird sich zum Beispiel mehr auf generalüberholte Geräte konzentrieren – und der Aufbau kostet Geld.

Darüber hinaus soll auch eine Rudermaschine namens Row+ kommen, bei der sich die Quelle aber nicht sicher ist, ob man einfach nur den Namen für das aktuelle Modell ändert. Bei uns in Deutschland wird die Peloton Row aber nicht angeboten.

Peloton wird auch die Preise der Produkte anpassen und da Umsatz und Gewinn sinken, ist von höheren Preisen für eine bessere Marge auszugehen. Doch eine neue und wichtige Einnahmequelle wird mehr Zubehör mit Peloton-Logo sein. Dazu gehören Wasserflaschen, Gewichte, ein Pulsmesser und viele weitere Produkte.

Das Unternehmen kämpft weiterhin mit einer Krise, hält sich aber doch erstaunlich zäh. Mal schauen, ob neue Hardware die Lage verbessert, wenn man aber auf dem sehr hohen Preisniveau bleibt, dann wird es Peloton weiterhin sehr schwer haben.