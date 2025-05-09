News

Die Peloton-Krise hält auch 2025 weiter an

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Peloton Detail Header

Peloton ist schlecht in das neue Jahr gestartet, denn bei der Hardware ging es um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal nach unten. Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem es bergab geht. Doch auch der neue Liebling, die App und das Abo, brachen etwas ein, wenn auch nur um 4 Prozent. Der Bereich sollte aber wachsen.

Vor allem mit Blick auf den anstehenden Sommer, die schwache Phase für Peloton, deren Fokus weiterhin auf Sport im Innenbereich liegt, keine gute Aussicht. Und die aktuelle Zollproblematik trifft auch Peloton, wobei man angibt, dass Menschen in Krisenzeiten auf viele Dinge verzichten, beim Sport aber kaum Abstriche machen.

Der Chef glaubt, dass „Peloton gut aufgestellt ist, um seine Führungsposition in der globalen Fitness- und Wellnessbranche zu behaupten“, eine Prognose für das neue Geschäftsjahr gibt es allerdings erst später. Im Moment liegt der Fokus weiterhin auf Kostensenkungen bei Peloton, diesen Weg kann man aber nicht ewig gehen.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW ID.3 GTI kommt 2026: Volkswagen plant überraschenden Schritt

Volkswagen reichte erst letztes Jahr einen GTX beim VW ID.3 nach, aber es wäre denkbar, dass es dabei bleibt. Mit…

8. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Neno 🏅
    sagt am

    Grundsätzlich ist es ein interessantes Konzept, jedoch vermutlich für viele zu teuer im Vergleich zu einem herkömmlichen Fitnessstudio-Abo.

    Hinzu kommt, dass nur wenige bereit sind, sich ein Sportgerät für zu Hause anzuschaffen, das zusätzlich Platz beansprucht.

    Auch die monatlichen und einmaligen Kosten stellen eine nicht unerhebliche Hürde dar.

    Die in den Werbefilmen dargestellte Zielgruppe scheint zudem nicht den durchschnittlichen Sporteinsteiger anzusprechen, sondern eher sportaffine Personen.

    Dadurch wird die potenzielle Zielgruppe erheblich eingeschränkt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität