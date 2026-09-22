Peloton präsentiert mal wieder „eine neue Ära“

Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon von einer „neuen Ära“ bei Peloton gelesen habe, aber heute hat man diese mal wieder eingeleitet. Das Unternehmen hat ein neues Lineup an Laufbändern gezeigt, wobei eins davon nicht zu uns kommt.

Den Einstieg bekommt man für 2.299 Euro in Deutschland, das Tread Flex startet allerdings erst im Frühling 2027, so Peloton. Das Tread Vision wird es ab Oktober geben, da liegen wir aber schon bei 3.999 Euro. Und die Plus-Version ist mit 7.000 Dollar auf einem ganz anderen Level, diese wurde aber nicht für uns angekündigt.

Peloton bezeichnet sich als „Fitness- und Wellness-Unternehmen“ und es gibt auch eine Zusammenarbeit mit Whoop, ab heute kann man die Konten der beiden Anbieter verknüpfen. Mit Peloton IQ setzt man auch noch mehr auf KI-Funktionen.

Ich kenne nur das Bike von Peloton, was ich gerne nutze, ich war erst vor ein paar Minuten damit aktiv, aber die Marke ist und bleibt ein teurer Spaß, denn neben der Hardware kommt ein teures Abo dazu. Das sind die Details zu den neuen Treads:

Peloton Laufband Lineup

Peloton Tread Flex: Das Tread Flex ist das preisgünstigste Laufband von Peloton und das erste mit einem hochklappbaren Design. Es richtet sich an Mitglieder, die sich beim Training nicht durch begrenzten Platz einschränken lassen wollen. Hochgeklappt reduziert sich die Länge des Tread Flex um fast die Hälfte, und passt so nahezu überall hin.*** Der bürstenlose Motor ist leise im Betrieb und erreicht selbst bei maximalen Laufgeschwindigkeiten von 20,12 km/h maximal 70 dB.**** Das Tread Flex ist ab dem 1. Oktober 2026 in Nordamerika ab 2.195 USD bzw. 2.995 CAD erhältlich. Ab Frühling 2027 ist es auch in den anderen Peloton Märkten erhältlich (in Australien im Herbst).

Das Tread Flex ist das preisgünstigste Laufband von Peloton und das erste mit einem hochklappbaren Design. Es richtet sich an Mitglieder, die sich beim Training nicht durch begrenzten Platz einschränken lassen wollen. Hochgeklappt reduziert sich die Länge des Tread Flex um fast die Hälfte, und passt so nahezu überall hin.*** Der bürstenlose Motor ist leise im Betrieb und erreicht selbst bei maximalen Laufgeschwindigkeiten von 20,12 km/h maximal 70 dB.**** Das Tread Flex ist ab dem 1. Oktober 2026 in Nordamerika ab 2.195 USD bzw. 2.995 CAD erhältlich. Ab Frühling 2027 ist es auch in den anderen Peloton Märkten erhältlich (in Australien im Herbst). Peloton Tread Vision: Das Peloton Tread Vision wurde für alle entwickelt, die sich beim Laufen noch mehr persönliche Unterstützung wünschen. Ein neues Dämpfungssystem sorgt für mehr Komfort und praktische Jump Buttons unterstützen Mitglieder im intensiven Training, in der Erholungsphase und in allen Phasen dazwischen. Die Kamera mit Bewegungserkennung liefert nach dem Run Einblicke in die Lauftechnik direkt auf dem Tread und gibt beim Krafttraining auf der Matte Formfeedback. So hilft das Tread Vision dabei, persönliche Bestleistungen zu erreichen. Das Tread Vision ist ab dem 1. Oktober 2026 in allen Peloton Märkten erhältlich (in Australien ab dem 2. Oktober 2026), ab 3.495 USD in den USA und 4.395 CAD in Kanada. Es ist das erste Peloton Tread mit Computer Vision, das außerhalb Nordamerikas angeboten wird.

Das Peloton Tread Vision wurde für alle entwickelt, die sich beim Laufen noch mehr persönliche Unterstützung wünschen. Ein neues Dämpfungssystem sorgt für mehr Komfort und praktische Jump Buttons unterstützen Mitglieder im intensiven Training, in der Erholungsphase und in allen Phasen dazwischen. Die Kamera mit Bewegungserkennung liefert nach dem Run Einblicke in die Lauftechnik direkt auf dem Tread und gibt beim Krafttraining auf der Matte Formfeedback. So hilft das Tread Vision dabei, persönliche Bestleistungen zu erreichen. Das Tread Vision ist ab dem 1. Oktober 2026 in allen Peloton Märkten erhältlich (in Australien ab dem 2. Oktober 2026), ab 3.495 USD in den USA und 4.395 CAD in Kanada. Es ist das erste Peloton Tread mit Computer Vision, das außerhalb Nordamerikas angeboten wird. Peloton Tread+ Vision: Das Tread+ Vision ist der ultimative Trainingspartner und kombiniert eine besonders weiche und rückfedernde Lamellenlauffläche mit personalisierten Einblicken von Peloton IQ. Dazu gehört eine Kamera mit Bewegungserkennung, die personalisiertes Formfeedback liefert. Darüber hinaus verfügt das Tread+ Vision über den Sled Mode, eine Trainingsfunktion für HYROX. Mit einem Schubwiderstand von bis zu 136 Kilo können Mitglieder so ein Ganzkörper-Workout absolvieren, ohne das Tread zu verlassen. Das Tread+ Vision ist ab dem 1. Oktober 2026 für 6.695 USD in den USA und 8.395 CAD in Kanada erhältlich.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗