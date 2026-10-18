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backFlip 42/2026: VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos

Oliver Schwuchow
Von
Bild: Volkswagen

Die 42. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos“, „Neues Tesla Model 3 startet jetzt in Deutschland“ und „Volkswagen feiert neuen Meilenstein mit günstigen Elektroautos“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos
  2. Neues Tesla Model 3 startet jetzt in Deutschland
  3. Volkswagen feiert neuen Meilenstein mit günstigen Elektroautos
  4. Volkswagen greift das Tesla Model 3 an
  5. Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
  6. The Odyssey: Datum für Streaming steht
  7. Verbrenner statt Elektro: Porsche zeigt heute ein neues Flaggschiff
  8. Porsche bricht ein: Die Krise ist voll da
  9. VW ID Tiguan: Volkswagen überrascht mit neuer Top-Version für 2027
  10. Apple äußert sich zu Siri AI in der EU

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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