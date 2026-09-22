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Ende des Abos? Apple verkleinert Team für Fitness+

Oliver Schwuchow
Von

Letztes Jahr wurde bekannt, dass Apple sein Abo für Fitness+ überdenkt, da es sich finanziell nicht rechnet. Und im Gegensatz zu Apple TV (ehemals Apple TV+) kein Prestige-Projekt ist, welches man gleichzeitig für Marketing nutzen kann.

Laut Mark Gurman von Bloomberg gab es jüngst zahlreiche Entlassungen im Team für Fitness+, vor allem beim Audio-Angebot. Es gäbe noch keine Hinweise auf ein Ende des Abos, aber es ist der Anfang „drastischer“ Kürzungen bei den Kosten.

Apple Health+ statt Apple Fitness+

Das wird man als Kunde von Fitness+ also früher oder später merken und sich dann genau überlegen, ob man das Abo von Apple weiter bucht. Die Quelle vermutet, dass Fitness+ ein Teil der Health-App wird, die womöglich ein eigenes Abo erhält.

Apple rückt den Fokus als mehr auf die Gesundheit als gesamtes Konzept und weniger auf den Sport, zwei Abos wären dafür zu viel. Ende des Jahres startet die neue Health-App, vielleicht wird der Plan für die Zukunft dann schon konkreter.

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