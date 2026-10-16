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Xiaomi Robot Vacuum 6 und 6 Max starten in Deutschland

René Hesse
Von

Xiaomi bringt mit dem Robot Vacuum 6 und 6 Max zwei neue Saug- und Wischroboter ab 649,99 Euro nach Deutschland.

Beide Modelle sind ab sofort über mi.com erhältlich und kombinieren eine Frischwasser-Wischwalze mit KI-gestützter Hinderniserkennung und automatischer Reinigung der Wischeinheit. Zwischen den Geräten liegen 350 Euro Preisunterschied.

Xiaomi Robot Vacuum 6 und 6 Max im Vergleich

Das Spitzenmodell Robot Vacuum 6 Max erreicht laut Hersteller bis zu 35.000 Pa Saugleistung. Drei Kameras erkennen mehr als 320 Objekte und Verschmutzungen, darunter verschiedene Flüssigkeiten, Tierfutter und Möbel. Die Reinigungsstrategie wird entsprechend angepasst.

Ein ausfahrbares Dreifach-Armsystem soll Ecken und Kanten besonders gründlich reinigen. Hinzu kommen eine kontinuierlich befeuchtete Wischwalze, eine absenkbare Lasernavigation und mechanische Beine, mit denen der Roboter Hindernisse von bis zu 6 cm überwinden kann. Unter Möbeln benötigt er mindestens 9,3 cm Platz.

Der günstigere Robot Vacuum 6 bietet bis zu 30.000 Pa Saugleistung, erkennt mehr als 200 Hindernisarten und überwindet Schwellen von bis zu 4 cm. Seine Wischwalze rotiert mit bis zu 220 Umdrehungen pro Minute. Das Gehäuse ist 9 cm hoch.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

  • Robot Vacuum 6 Max: 35.000 Pa, Dreifach-Kamerasystem, bis zu 6 cm Hindernishöhe, 999,99 Euro UVP.
  • Robot Vacuum 6: 30.000 Pa, KI-Kamera, bis zu 4 cm Hindernishöhe, 649,99 Euro UVP.
  • Reinigungsstation: Wasser mit bis zu 85 °C beim Max und 80 °C beim Standardmodell.
  • Beide Modelle: automatische Staubentleerung, bis zu 75 Tage Staubbeutelnutzung unter Testbedingungen.
  • Hier gibt es die Datenblätter (PDF)

Die Steuerung erfolgt über Xiaomi Home sowie per Google Assistant oder Amazon Alexa. Das Max-Modell bietet zusätzlich eine HD-Videoübertragung zur Überwachung der Wohnung.

Die höhere Hindernisüberwindung und die erweiterte Objekterkennung machen das Max-Modell vor allem für verwinkelte Wohnungen interessant. Ob diese Funktionen den deutlichen Aufpreis rechtfertigen, hängt letztlich stark von den eigenen Wohnverhältnissen ab.

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