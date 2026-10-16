Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen

Volkswagen hat einen bevorstehenden Rückruf mehrerer Tausend Elektroautos in Deutschland wegen fehlerhafter Batteriezellen bestätigt.

Wie der Hersteller mitteilt, haben interne Qualitätskontrollen Produktionsfehler bei Batteriezellen von Zulieferern aufgedeckt. Diese können in seltenen Fällen überhitzen und im Extremfall einen Brand auslösen. Betroffen sind Fahrzeuge aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

VW-Rückruf: Betroffene Elektroautos dürfen nur bis 80 Prozent laden

Nach Informationen des Handelsblatts betrifft die Aktion unter anderem VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025. Auch der Cupra Born soll betroffen sein. Volkswagen selbst hat bislang keine konkrete Modellliste veröffentlicht.

Als Sicherheitsmaßnahme wird der maximale Ladestand betroffener Fahrzeuge auf 80 Prozent begrenzt. Ein Teil der Autos muss außerdem in die Werkstatt, wo die Hochvoltbatterien überprüft werden. Erst nach einer erfolgreichen Prüfung kann die Ladebegrenzung wieder aufgehoben werden.

Ob tatsächlich Batteriemodule ausgetauscht werden müssen, steht noch nicht fest. Laut Volkswagen könnte in bestimmten Fällen auch ein Softwareupdate ausreichen. Die endgültigen Abhilfemaßnahmen sind noch nicht beschlossen.

In den USA und Großbritannien laufen bereits entsprechende Rückrufaktionen. Allein in den USA sind mehr als 22.000 VW ID.4 betroffen. Für Deutschland und weitere Märkte bereitet Volkswagen die Maßnahmen gemeinsam mit den zuständigen Behörden vor.

Volkswagen informiert betroffene Besitzer schriftlich

Fahrzeughalter, deren Autos unter den Rückruf fallen, erhalten einen Brief mit Informationen zum Ablauf und den zuständigen Ansprechpartnern. Nach Angaben des Herstellers sind Fahrzeuge, deren Besitzer kein entsprechendes Schreiben erhalten, nicht betroffen.

Der neue Rückruf folgt auf eine große Aktion Ende September. Damals musste Volkswagen wegen einer möglicherweise fehlerhaften Schraube an der Lenkung weltweit mehr als fünf Millionen Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken zurückrufen.

Für die Besitzer der betroffenen Elektroautos ist vor allem die vorübergehend eingeschränkte Reichweite ärgerlich. Immerhin schafft Volkswagen mit der angekündigten schriftlichen Benachrichtigung Klarheit darüber, wer tatsächlich betroffen ist. Ein pauschaler Verdacht gegen sämtliche Fahrzeuge der genannten Baureihen wäre daher fehl am Platz.

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