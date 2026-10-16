Mobilität

Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen

René Hesse
Von
1 Kommentar
Cupra Born Vw Id3 Hinten

Volkswagen hat einen bevorstehenden Rückruf mehrerer Tausend Elektroautos in Deutschland wegen fehlerhafter Batteriezellen bestätigt.

Wie der Hersteller mitteilt, haben interne Qualitätskontrollen Produktionsfehler bei Batteriezellen von Zulieferern aufgedeckt. Diese können in seltenen Fällen überhitzen und im Extremfall einen Brand auslösen. Betroffen sind Fahrzeuge aus einem begrenzten Produktionszeitraum.

VW-Rückruf: Betroffene Elektroautos dürfen nur bis 80 Prozent laden

Nach Informationen des Handelsblatts betrifft die Aktion unter anderem VW ID.3, ID.4, ID.7 und ID. Buzz aus bestimmten Produktionszeiträumen zwischen 2023 und 2025. Auch der Cupra Born soll betroffen sein. Volkswagen selbst hat bislang keine konkrete Modellliste veröffentlicht.

Als Sicherheitsmaßnahme wird der maximale Ladestand betroffener Fahrzeuge auf 80 Prozent begrenzt. Ein Teil der Autos muss außerdem in die Werkstatt, wo die Hochvoltbatterien überprüft werden. Erst nach einer erfolgreichen Prüfung kann die Ladebegrenzung wieder aufgehoben werden.

Ob tatsächlich Batteriemodule ausgetauscht werden müssen, steht noch nicht fest. Laut Volkswagen könnte in bestimmten Fällen auch ein Softwareupdate ausreichen. Die endgültigen Abhilfemaßnahmen sind noch nicht beschlossen.

In den USA und Großbritannien laufen bereits entsprechende Rückrufaktionen. Allein in den USA sind mehr als 22.000 VW ID.4 betroffen. Für Deutschland und weitere Märkte bereitet Volkswagen die Maßnahmen gemeinsam mit den zuständigen Behörden vor.

Volkswagen informiert betroffene Besitzer schriftlich

Fahrzeughalter, deren Autos unter den Rückruf fallen, erhalten einen Brief mit Informationen zum Ablauf und den zuständigen Ansprechpartnern. Nach Angaben des Herstellers sind Fahrzeuge, deren Besitzer kein entsprechendes Schreiben erhalten, nicht betroffen.

Der neue Rückruf folgt auf eine große Aktion Ende September. Damals musste Volkswagen wegen einer möglicherweise fehlerhaften Schraube an der Lenkung weltweit mehr als fünf Millionen Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken zurückrufen.

Für die Besitzer der betroffenen Elektroautos ist vor allem die vorübergehend eingeschränkte Reichweite ärgerlich. Immerhin schafft Volkswagen mit der angekündigten schriftlichen Benachrichtigung Klarheit darüber, wer tatsächlich betroffen ist. Ein pauschaler Verdacht gegen sämtliche Fahrzeuge der genannten Baureihen wäre daher fehl am Platz.

Mobilität · 15. Oktober 2026

VW ID Tiguan R: Was Volkswagen für 2027 plant

Volkswagen präsentierte vor ein paar Tagen den VW ID Tiguan, der im Kern in etwa die Technik des VW ID.4… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Alexander 🌟
    sagt am

    Interessant wäre ob FORD auch betroffen ist. Explorer und Capri sind ja technisch ID 4.

    Antworten

Mehr entdecken
Xiaomi Robot Vacuum 6 und 6 Max starten in Deutschland
16.10.26 · Smart Home
nPerf: Deutschland führt Mobilfunk-Ranking vergleichbarer Länder an
16.10.26 · Dienste
Verbrenner-Aus: Deutschland und Frankreich sind sich einig
16.10.26 · Mobilität
Apple iPhone Duo ist bereits „ausverkauft“
16.10.26 · Smartphones
Mercedes-Benz und NVIDIA haben Großes beim autonomen Fahren vor
16.10.26 · Mobilität
Landgericht Köln: Snapchat verstößt gegen Datenschutz und Jugendschutz
16.10.26 · Social
Nintendo Switch 2 mit 50 GB im Telekom-Netz: Dieses Bundle kostet effektiv nur 1,90 Euro
16.10.26 · Tarife
Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
16.10.26 · Mobilität
Kleinanzeigen verschenkt den DHL-Versand beim Bezahlen mit PayPal
30.09.26 · Handel · Update
Tschüss 911er: Porsche zeigt neues Flaggschiff
16.10.26 · Mobilität
Du bist hier: Elektro · Volkswagen
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen