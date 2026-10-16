Apple iPhone Duo ist bereits „ausverkauft“

Man konnte es sich schon denken, aber nur wenige Minuten nach dem Start der Vorbestellungen habe ich bei so ziemlich allen Versionen des Apple iPhone Duo eine Verfügbarkeit im Dezember gesehen, mittlerweile sind wir schon im Januar.

Bei einigen Versionen wird mir gar nichts mehr angezeigt, da kommt das System von Apple also kaum hinterher. In den jeweiligen Apple Stores vor Ort sieht es noch schlechter aus, in vielen ist das neue iPhone sogar schon ausverkauft und kann gar nicht erst bestellt werden. Am Launch-Tag wird man es eher nicht kaufen können.

Apple kann die Nachfrage also nicht bedienen, was aber nicht daran liegt, dass es jeder haben möchte, sondern es nur wenige Einheiten in diesem Jahr gibt. Und das lockt sicher auch Scalper an, die das iPhone Duo schon bald bei Ebay verkaufen.

Das iPhone Duo kann man übrigens fast nur bei Apple kaufen, also ohne Vertrag, bei Amazon gibt es einen Eintrag, aber es ist nicht verfügbar. Ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert, da Apple die eigenen Stores natürlich bevorzugt.

PS: Zusammen mit einem Mobilfunkvertrag hat man vielleicht noch eine Chance, zum Beispiel bei 1&1, der Telekom oder bei Vodafone.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗