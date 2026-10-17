XGIMI HORIZON 30: Drei neue 4K-Beamer ab 1.999 Euro

Der Hersteller XGIMI bringt drei neue 4K-Projektoren der HORIZON 30 Serie mit 120 Hz und Preisen ab 2.499 Euro auf den Markt.

Nach der ersten Präsentation auf der IFA 2026 stehen nun die technischen Daten und Vorbestellangebote fest. Die Modelle HORIZON 30 Pro, Max und Ultra Max nutzen RGB-Triple-Laser-Technologie und richten sich auch an Gamer.

XGIMI HORIZON 30: Ausstattung, Preise und Verfügbarkeit

Die drei Projektoren unterscheiden sich vor allem bei Helligkeit und Kontrast. Gegenüber der HORIZON 20 Serie verspricht XGIMI bis zu 15 Prozent mehr Helligkeit und einen bis zu siebenfach höheren nativen Kontrast.

Die Modelle im Vergleich:

HORIZON 30 Pro: 4.800 ISO-Lumen, 8.000:1 Kontrast, 2.499 Euro UVP

HORIZON 30 Max: 5.300 ISO-Lumen, 9.000:1 Kontrast, 2.799 Euro UVP

HORIZON 30 Ultra Max: 6.000 ISO-Lumen, 10.000:1 Kontrast, 3.299 Euro UVP

Alle Varianten unterstützen Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced. Für Videospiele sind VRR, ALLM und AMD FreeSync vorgesehen. Die 120-Hz-Ausgabe ermöglicht zudem eine gleichmäßige Wiedergabe von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde.

Zur Ausstattung gehören optischer Zoom, Lens Shift, ein beweglicher Standfuß und fünf speicherbare Objektiveinstellungen. Die automatische Bildanpassung soll die Einrichtung vereinfachen. Google TV und zwei Harman-Kardon-Lautsprecher mit jeweils 12 Watt sind ebenfalls integriert.

Vorbestellungen sind bis 31. Oktober 2026 möglich. Dabei kosten die Modelle 1.999, 2.499 beziehungsweise 2.999 Euro. Der reguläre Verkauf beginnt am 1. November 2026. Vorbesteller erhalten außerdem eine Stand- oder Deckenhalterung, zwei 3D-Brillen und einen 500-Euro-Gutschein für eine XGIMI Ascend Screen Leinwand.

Gerade die Kombination aus hoher Helligkeit, 120 Hz und flexibler Aufstellung macht die Serie interessant. Ob sich der Aufpreis für die helleren Varianten lohnt, hängt allerdings stark vom jeweiligen Raum und den Nutzungsgewohnheiten ab.

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